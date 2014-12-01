В Госдуме размышляют о пожизненном лишении прав за «пьяные» ДТП с погибшими

Posted 1 декабря 2014, 08:49
Published 1 декабря 2014, 08:49
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Член комитета Госдумы по транспорту справедливоросс Олег Нилов предлагает пожизненно лишать прав тех, кто сев пьяным за руль, погубил пешеходов или людей в другой машине. Депутат настаивает на ужесточении наказания по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Пьяных водителей, которые сбили насмерть пешеходов или погубили людей в другой машине во время ДТП, предлагается лишать прав пожизненно. Для покрытия ущерба и выплаты компенсации у виновника ДТП со смертельным исходом предлагается конфисковывать автомобиль. Для этого Нилов предлагает внести изменения в статью 15.1 УК РФ.
Как пишут «Известия», специалисты сомневаются, что ужесточение наказания поможет улучшить ситуацию с «пьянством за рулем». Виновник пьяного ДТП со смертельным исходом может находиться за рулем и не своего автомобиля, а оформленного или принадлежащего другим лицам. Кроме того, злостных нарушителей зачастую не останавливает отсутствие прав. Поэтому единственный путь улучшить ситуацию в этом направлении — заняться профилактикой.
Необходимо сделать так, чтобы сами автомобилисты не считали зазорным информировать органы правопорядка о случаях, когда автомобилем управляет пьяный водитель. Необходимо упреждать преступление до того, как оно совершено, а не не ужесточать наказание за уже случившееся. Так, в Ханты-Мансийске нашли способ давления на тех, кто позволяет себе садиться за руль подшофе: фамилии, задержанных нетрезвых водителей публикуют в местных газетах и на сайте городской администрации.
Между тем, согласно статистике ГИБДД, за 10 месяцев с начала года на 8,7% возросло число аварий, произошедших по вине пьяных водителей. Всего в таких авариях погибло 2316 человек, что также превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 12,6%.
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