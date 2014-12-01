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Posted 1 декабря 2014, 08:49

Published 1 декабря 2014, 08:49

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Госдуме размышляют о пожизненном лишении прав за «пьяные» ДТП с погибшими

В Госдуме размышляют о пожизненном лишении прав за «пьяные» ДТП с погибшими

1 декабря 2014, 08:49
Фото: Properm.ru.
Инициатор законопроекта считает также, что такого водителя нужно конфисковать автомобиль, как орудие преступления.

Член комитета Госдумы по транспорту справедливоросс Олег Нилов предлагает пожизненно лишать прав тех, кто сев пьяным за руль, погубил пешеходов или людей в другой машине. Депутат настаивает на ужесточении наказания по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Пьяных водителей, которые сбили насмерть пешеходов или погубили людей в другой машине во время ДТП, предлагается лишать прав пожизненно. Для покрытия ущерба и выплаты компенсации у виновника ДТП со смертельным исходом предлагается конфисковывать автомобиль. Для этого Нилов предлагает внести изменения в статью 15.1 УК РФ.

Как пишут «Известия», специалисты сомневаются, что ужесточение наказания поможет улучшить ситуацию с «пьянством за рулем». Виновник пьяного ДТП со смертельным исходом может находиться за рулем и не своего автомобиля, а оформленного или принадлежащего другим лицам. Кроме того, злостных нарушителей зачастую не останавливает отсутствие прав. Поэтому единственный путь улучшить ситуацию в этом направлении — заняться профилактикой.

Необходимо сделать так, чтобы сами автомобилисты не считали зазорным информировать органы правопорядка о случаях, когда автомобилем управляет пьяный водитель. Необходимо упреждать преступление до того, как оно совершено, а не не ужесточать наказание за уже случившееся. Так, в Ханты-Мансийске нашли способ давления на тех, кто позволяет себе садиться за руль подшофе: фамилии, задержанных нетрезвых водителей публикуют в местных газетах и на сайте городской администрации.

Между тем, согласно статистике ГИБДД, за 10 месяцев с начала года на 8,7% возросло число аварий, произошедших по вине пьяных водителей. Всего в таких авариях погибло 2316 человек, что также превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 12,6%.

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#Авто#Пьяный за рулем
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