В Госдуме размышляют о пожизненном лишении прав за «пьяные» ДТП с погибшими

Необходимо сделать так, чтобы сами автомобилисты не считали зазорным информировать органы правопорядка о случаях, когда автомобилем управляет пьяный водитель. Необходимо упреждать преступление до того, как оно совершено, а не не ужесточать наказание за уже случившееся. Так, в Ханты-Мансийске нашли способ давления на тех, кто позволяет себе садиться за руль подшофе: фамилии, задержанных нетрезвых водителей публикуют в местных газетах и на сайте городской администрации.