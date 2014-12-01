В Краснокамске внук украл у 92-летней бабушки 100 тысяч рублей

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, во время расследования было установлено, что с пожилой женщиной проживал внук, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Деньги он снял и потратил на личные нужды. После его задержания было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.