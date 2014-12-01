В Краснокамске внук украл у 92-летней бабушки 100 тысяч рублей

Posted 1 декабря 2014, 08:13
Published 1 декабря 2014, 08:13
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В Краснокамске задержали 33-летнего мужчину, обворовавшего свою 92-летнюю бабушку. Инцидент произошел еще в августе. Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее сберегательной книжки было снято 100 тыс. рублей.
Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, во время расследования было установлено, что с пожилой женщиной проживал внук, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Деньги он снял и потратил на личные нужды. После его задержания было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.