В Перми охранник обворовал супермаркет

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полиция нашла преступника. Им оказался 27-летний охранник супермаркета. Сотрудник магазина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь он снова арестован, полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.