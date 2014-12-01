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Posted 1 декабря 2014, 08:36

Published 1 декабря 2014, 08:36

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Перми охранник обворовал супермаркет

В Перми охранник обворовал супермаркет

1 декабря 2014, 08:36
Фото: Properm.ru.
Ранее мужчина неоднократно был судим.

В Полицию обратилась директор супермаркета по проспекту Декабристов. Она сообщила, что из магазина было украдено около 22 тыс. рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полиция нашла преступника. Им оказался 27-летний охранник супермаркета. Сотрудник магазина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь он снова арестован, полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

#Происшествия#Кража#Кража денег
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