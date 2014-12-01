В Перми охранник обворовал супермаркет

Posted 1 декабря 2014, 08:36
Published 1 декабря 2014, 08:36
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В Полицию обратилась директор супермаркета по проспекту Декабристов. Она сообщила, что из магазина было украдено около 22 тыс. рублей.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полиция нашла преступника. Им оказался 27-летний охранник супермаркета. Сотрудник магазина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь он снова арестован, полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.