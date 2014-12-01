В Перми сгорел новый реанимобиль

Posted 1 декабря 2014, 06:18
Published 1 декабря 2014, 06:18
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Около девяти часов утра у подстанции «скорой помощи» на улице Желябова, 11, произошло возгорание нового реанимобиля.
Как пишет «Эхо Перми», автомобиль принадлежал автотранспортному предприятию «Феникс-менеджмент» использовался по договору станцией скорой помощи. Врачи подстанции больше всего сожалеют о сгоревшем аппарате искусственной вентиляции легких стоимостью более 200 тысяч рублей, который был установлен в машине.
Руководитель компании Евгений Фридман сообщил радиостанции, что машина отработала лишь два или три месяца, а 10 дней назад прошла плановый техосмотр. Основной причиной пожара могла стать техническая неисправность, но Фридман считает, что возгорание с переднего правого колеса может означать поджог.