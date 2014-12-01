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Posted 1 декабря 2014, 06:18

Published 1 декабря 2014, 06:18

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Перми сгорел новый реанимобиль

В Перми сгорел новый реанимобиль

1 декабря 2014, 06:18
Фото: Properm.ru.
Владелец автомобиля не исключает, что это был поджог.

Около девяти часов утра у подстанции «скорой помощи» на улице Желябова, 11, произошло возгорание нового реанимобиля.

Как пишет «Эхо Перми», автомобиль принадлежал автотранспортному предприятию «Феникс-менеджмент» использовался по договору станцией скорой помощи. Врачи подстанции больше всего сожалеют о сгоревшем аппарате искусственной вентиляции легких стоимостью более 200 тысяч рублей, который был установлен в машине.

Руководитель компании Евгений Фридман сообщил радиостанции, что машина отработала лишь два или три месяца, а 10 дней назад прошла плановый техосмотр. Основной причиной пожара могла стать техническая неисправность, но Фридман считает, что возгорание с переднего правого колеса может означать поджог.

#Происшествия#Скорая помощь#Реанимация
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