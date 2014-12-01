В Перми сгорел новый реанимобиль

Руководитель компании Евгений Фридман сообщил радиостанции, что машина отработала лишь два или три месяца, а 10 дней назад прошла плановый техосмотр. Основной причиной пожара могла стать техническая неисправность, но Фридман считает, что возгорание с переднего правого колеса может означать поджог.