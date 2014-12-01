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Posted 1 декабря 2014, 06:53

Published 1 декабря 2014, 06:53

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Пермском крае подорожали зерно и молоко

В Пермском крае подорожали зерно и молоко

1 декабря 2014, 06:53
Фото: Properm.ru.
Ценники стали выше из-за ослабления рубля, выжидательной позиции производителей и смены сезона.

Министерство сельского хозяйства России сообщило о подорожании продуктов, выявленного по итогам мониторинга цен на прошлой неделе.

Тенденция к повышению цен наблюдалась на российском зерновом рынке. Обусловлено это ослаблением курса рубля, а также выжидательной позицией отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Ценник вырос на молоко и молочные продукты. Эксперты уверяют, что это сезонное подорожание. Средняя цена закупки этого продукта 1 сорта базисной жирности по России за неделю увеличилась на 0,4%.

#Общество#Рост цен
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