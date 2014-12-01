В Пермском крае подорожали зерно и молоко

Posted 1 декабря 2014, 06:53
Published 1 декабря 2014, 06:53
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Министерство сельского хозяйства России сообщило о подорожании продуктов, выявленного по итогам мониторинга цен на прошлой неделе.
Тенденция к повышению цен наблюдалась на российском зерновом рынке. Обусловлено это ослаблением курса рубля, а также выжидательной позицией отечественных сельхозтоваропроизводителей.
Ценник вырос на молоко и молочные продукты. Эксперты уверяют, что это сезонное подорожание. Средняя цена закупки этого продукта 1 сорта базисной жирности по России за неделю увеличилась на 0,4%.