В Прикамье на военную службу приняли полуслепого призывника

Posted 1 декабря 2014, 07:35
Published 1 декабря 2014, 07:35
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Медики Чусовского отдела краевого военкомата «не заметили» близорукого призывника и призвали его в армию. Юноша со зрением в минус 7 диоптрий жаловался на плохое зрение во время осмотра, но на дополнительное обследование его не направили.
Молодой человек прошел платное независимое обследование и подал жалобу в краевую призывную комиссию, сообщают представители общественной правозащитной организации «Мемориал». После этого контрольная военно-врачебная комиссия подтвердила плохое зрение у юноши и признала его непризывным.
На недавнем заседании были отменены решения призывных комиссий Дзержинского и Свердловского районов города Перми, а также Добрянского района. Всего правозащитники отстаивали интересы шести призывников. Люди, нарушающие права молодых людей, не понесут никакого наказания.