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Posted 1 декабря 2014, 07:35

Published 1 декабря 2014, 07:35

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Прикамье на военную службу приняли полуслепого призывника

В Прикамье на военную службу приняли полуслепого призывника

1 декабря 2014, 07:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Армия
Правозащитники помогли молодому человеку добиться справедливости и доказать свою близорукость медикам военкомата.

Медики Чусовского отдела краевого военкомата «не заметили» близорукого призывника и призвали его в армию. Юноша со зрением в минус 7 диоптрий жаловался на плохое зрение во время осмотра, но на дополнительное обследование его не направили.

Молодой человек прошел платное независимое обследование и подал жалобу в краевую призывную комиссию, сообщают представители общественной правозащитной организации «Мемориал». После этого контрольная военно-врачебная комиссия подтвердила плохое зрение у юноши и признала его непризывным.

На недавнем заседании были отменены решения призывных комиссий Дзержинского и Свердловского районов города Перми, а также Добрянского района. Всего правозащитники отстаивали интересы шести призывников. Люди, нарушающие права молодых людей, не понесут никакого наказания.

#Общество#Армия#Военкомат#Призывники
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