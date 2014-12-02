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Posted 2 декабря 2014, 12:04

Published 2 декабря 2014, 12:04

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

1,5 тысячи новогодних елей Прикамья отправляются в центральные регионы России

1,5 тысячи новогодних елей Прикамья отправляются в центральные регионы России

2 декабря 2014, 12:04
Фото: Properm.ru.
Заявки поступили из Саратовской, Ростовской и Московских областей.

Полторы тысячи новогодних елок отправятся в Саратов, Московскую и Ростовскую области. Все они досмотрены и получили карантинные сертификаты. Заявка на поставку елок из Куединского района из Саратовской области поступила 21 ноября, сообщает Россельхознадзор по Пермскому краю.

Напомним, в середине ноября в Прикамье был открыт сезон поставок новогодних деревьев в другие регионы. Тогда 2700 новогодних елок и 600 саженцев ели отправились в Пензенскую, Тульскую и Саранскую области.

В Перми новогодние елочные базары традиционно откроются в середине декабря, а лесники перейдут на особый режим работы, чтобы предотвратить незаконную вырубку деревьев.

#Регион#Елка
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