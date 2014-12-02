1,5 тысячи новогодних елей Прикамья отправляются в центральные регионы России

Posted 2 декабря 2014, 12:04
Published 2 декабря 2014, 12:04
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Полторы тысячи новогодних елок отправятся в Саратов, Московскую и Ростовскую области. Все они досмотрены и получили карантинные сертификаты. Заявка на поставку елок из Куединского района из Саратовской области поступила 21 ноября, сообщает Россельхознадзор по Пермскому краю.
Напомним, в середине ноября в Прикамье был открыт сезон поставок новогодних деревьев в другие регионы. Тогда 2700 новогодних елок и 600 саженцев ели отправились в Пензенскую, Тульскую и Саранскую области.
В Перми новогодние елочные базары традиционно откроются в середине декабря, а лесники перейдут на особый режим работы, чтобы предотвратить незаконную вырубку деревьев.