1,5 тысячи новогодних елей Прикамья отправляются в центральные регионы России

Полторы тысячи новогодних елок отправятся в Саратов, Московскую и Ростовскую области. Все они досмотрены и получили карантинные сертификаты. Заявка на поставку елок из Куединского района из Саратовской области поступила 21 ноября, сообщает Россельхознадзор по Пермскому краю.