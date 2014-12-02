Доллар — 49 рублей, нефть — 80 долларов за баррель: Новый прогноз МЭР на 2015 год

Posted 2 декабря 2014, 12:47
Published 2 декабря 2014, 12:47
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Министерство экономического развития ухудшило прогноз социально-экономического развития страны на 2014–2015 годы. Новые прогнозные значения сегодня, 2 декабря, озвучил замминистра Алексей Ведев.
В новом макропрогнозе ожидается снижение валового внутреннего продукта на 0,8% в 2015 году, тогда как в сентябрьском прогнозе речь шла о росте на 1,2%, пишет агентство «Интерфакс». Одной из основных причин пересмотра стало снижение прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в следующем году со 100 до 80 долларов за баррель. Доллар, исходя из этих оценок, в 2015 году будет стоить в среднем 49 рублей. В предыдущем прогнозе речь шла о 37,7 рублях.
Вторая причина связана с вероятной отменой санкций. Если раньше Минэкономразвития рассчитывало, что санкции будет отменены в середине года, то теперь полагает, что они будут действовать до конца 2015 года. Из-за неопределенности понижен и прогноз по инвестициям: падение на 3,5% вместо роста на 2%.
Значительно пересмотрен и прогноз по инфляции. В 2014 год ожидается рост цен на уровне 9% вместо 7,5%. Прогноз по инфляции на 2015 год повышен с 5,5% до 7,5%.
Из-за этого пересмотрен и прогноз по реальным зарплатам и доходам населения. Теперь Минэкономразвития ожидает снижения реальной заработной платы в 2015 году на 3,9% вместо роста на 0,5% и снижения реальных доходов населения на 2,8% вместо роста на 0,4%. Пересмотрены и оценки безработицы: с 6,1% до 6,4%.
Декабрьский прогноз Министерства экономического развития на 2015 год
|Показатель
|Старый прогноз на 2015 год
|Новый прогноз на 2015 год
|Темпы роста ВВП, в %
|+1,2
|+0,8
|Темпы роста инвестиций в основной капитал, в %
|+2
|-3,5
|Цены на нефть Urals, в долларах за баррель
|100
|80
|Курс доллара, в рублях
|37,7
|49
|Инфляция, в %
|+5,5
|+7,5
|Рост реальной заработной платы, в %
|+0,5
|-3,9
|Рост реальных доходов населения, в %
|+0,4
|-2,8
|Рост безработицы, в %
|+6,1
|+6,4
Источник — Министерство экономического развития, «Интерфакс»