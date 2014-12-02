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Posted 2 декабря 2014, 12:47

Published 2 декабря 2014, 12:47

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Доллар — 49 рублей, нефть — 80 долларов за баррель: Новый прогноз МЭР на 2015 год

Доллар — 49 рублей, нефть — 80 долларов за баррель: Новый прогноз МЭР на 2015 год

2 декабря 2014, 12:47
Фото: Properm.ru.
Минэкономразвития пересмотрело свою оценку доллара и нефти на 2015 год. Американская валюта будет расти в цене, черное золото — падать.

Министерство экономического развития ухудшило прогноз социально-экономического развития страны на 2014–2015 годы. Новые прогнозные значения сегодня, 2 декабря, озвучил замминистра Алексей Ведев.

В новом макропрогнозе ожидается снижение валового внутреннего продукта на 0,8% в 2015 году, тогда как в сентябрьском прогнозе речь шла о росте на 1,2%, пишет агентство «Интерфакс». Одной из основных причин пересмотра стало снижение прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в следующем году со 100 до 80 долларов за баррель. Доллар, исходя из этих оценок, в 2015 году будет стоить в среднем 49 рублей. В предыдущем прогнозе речь шла о 37,7 рублях.

Вторая причина связана с вероятной отменой санкций. Если раньше Минэкономразвития рассчитывало, что санкции будет отменены в середине года, то теперь полагает, что они будут действовать до конца 2015 года. Из-за неопределенности понижен и прогноз по инвестициям: падение на 3,5% вместо роста на 2%.

Значительно пересмотрен и прогноз по инфляции. В 2014 год ожидается рост цен на уровне 9% вместо 7,5%. Прогноз по инфляции на 2015 год повышен с 5,5% до 7,5%.

Из-за этого пересмотрен и прогноз по реальным зарплатам и доходам населения. Теперь Минэкономразвития ожидает снижения реальной заработной платы в 2015 году на 3,9% вместо роста на 0,5% и снижения реальных доходов населения на 2,8% вместо роста на 0,4%. Пересмотрены и оценки безработицы: с 6,1% до 6,4%.

Декабрьский прогноз Министерства экономического развития на 2015 год

Показатель Старый прогноз на 2015 год Новый прогноз на 2015 год
Темпы роста ВВП, в % +1,2 +0,8
Темпы роста инвестиций в основной капитал, в % +2 -3,5
Цены на нефть Urals, в долларах за баррель 100 80
Курс доллара, в рублях 37,7 49
Инфляция, в % +5,5 +7,5
Рост реальной заработной платы, в % +0,5 -3,9
Рост реальных доходов населения, в % +0,4 -2,8
Рост безработицы, в % +6,1 +6,4

Источник — Министерство экономического развития, «Интерфакс»

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