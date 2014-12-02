Доллар — 49 рублей, нефть — 80 долларов за баррель: Новый прогноз МЭР на 2015 год

В новом макропрогнозе ожидается снижение валового внутреннего продукта на 0,8% в 2015 году, тогда как в сентябрьском прогнозе речь шла о росте на 1,2%, пишет агентство «Интерфакс». Одной из основных причин пересмотра стало снижение прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в следующем году со 100 до 80 долларов за баррель. Доллар, исходя из этих оценок, в 2015 году будет стоить в среднем 49 рублей. В предыдущем прогнозе речь шла о 37,7 рублях.