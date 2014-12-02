«Газпром межрегионгаз Пермь» наградит добросовестных абонентов

Поощрение получат и те абоненты, кто до 1 января 2015 года погасит накопившиеся долги. «Как известно, в Новый год надо входить без долгов. Поэтому мы призываем наших должников в оставшееся время оплатить задолженность. Мы уверены, что небольшой бонус будет стимулом к тому, чтобы не оставаться в должниках и не столкнуться с отключением газа и судебными процедурами», — отметил Сергей Волегов.