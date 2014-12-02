«Газпром межрегионгаз Пермь» наградит добросовестных абонентов

Posted 2 декабря 2014, 06:30
Published 2 декабря 2014, 06:30
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
«Мы хотим заложить традицию и сделать приятный сюрприз нашим абонентам. Прежде всего, мы хотим отметить жителей Перми, которые всегда платят за газ добросовестно. Несмотря на то, что природный газ на сегодня самый недорогой коммунальный ресурс, жители Перми копят большие долги. Поэтому те наши абоненты, которые исправно платят, теперь могут неожиданно получить приз — пусть эта награда будет примером для других», — отметил Сергей Волегов, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по работе с социально значимой категорией потребителей.
В каждом из районов Перми будет награжден абонент, который добросовестно оплачивает потребление газа в течение многих лет.
Поощрение получат и те абоненты, кто до 1 января 2015 года погасит накопившиеся долги. «Как известно, в Новый год надо входить без долгов. Поэтому мы призываем наших должников в оставшееся время оплатить задолженность. Мы уверены, что небольшой бонус будет стимулом к тому, чтобы не оставаться в должниках и не столкнуться с отключением газа и судебными процедурами», — отметил Сергей Волегов.
Итоги конкурса будут подведены в феврале 2015 года. Победители, которых определит жребий, получат от компании ценные призы. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в разделе «Реализация газа населению».