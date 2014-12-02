Игорь Аверкиев: госслужащий Алексей Фролов является клеветником, лжецом, вруном

«Возмущаются», уточняет Фролов, небесплатно:

— Люди деньги за митинги получают. Эти средства в том числе из западных фондов идут.

— Из каких?

— Из всех.

— А вы не допускаете, что дело не в Западе? Возможно, люди выступают против ваших планов искренне, от души?

— Нет. Не допускаю. Когда люди делают это за деньги, отказываются работать с фактами, смотреть документы… Не допускаю, что от души, — твердо повторил глава администрации губернатора Пермского края. В собственной правоте он, очевидно, сомнений не допускал».