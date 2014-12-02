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Posted 2 декабря 2014, 09:10

Published 2 декабря 2014, 09:10

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Игорь Аверкиев: госслужащий Алексей Фролов является клеветником, лжецом, вруном

Игорь Аверкиев: госслужащий Алексей Фролов является клеветником, лжецом, вруном

2 декабря 2014, 09:10
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Зоопарк
Пермский общественник хочет подать в суд на руководителя администрации губернатора за его высказывания о защитниках Черняевского леса.

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев планирует подать в суд на руководителя администрации губернатора Пермского края Алексея Фролова. Об этом Аверкиев написал на своей странице в Facebook.

Заявление общественника касается высказываний Фролова о том, что якобы организаторы митингов в защиту Черняевского леса делают это за деньги. Комментарий руководителя администрации губернатора был опубликован вчера в «Газете.Ru».

Отрывок из публикации в издании :— «Существуют разные группы лиц: те, с которыми договориться можно, и те, для которых чем ситуация хуже, тем лучше. У нас в регионе две такие группы. Вот с ними договориться нельзя, — посетовал Фролов. — Одна из этих групп постоянно устраивает митинги вокруг Черняевского леса, куда мы хотим перенести зоопарк. А они возмущаются: дескать, это зона лесов.

«Возмущаются», уточняет Фролов, небесплатно:
— Люди деньги за митинги получают. Эти средства в том числе из западных фондов идут.
— Из каких?
— Из всех.
— А вы не допускаете, что дело не в Западе? Возможно, люди выступают против ваших планов искренне, от души?
Нет. Не допускаю. Когда люди делают это за деньги, отказываются работать с фактами, смотреть документы… Не допускаю, что от души, — твердо повторил глава администрации губернатора Пермского края. В собственной правоте он, очевидно, сомнений не допускал».

Игорь Аверкиев :— В связи с данным высказыванием главы Администрации пермского губернатора и будучи одним и тех, кто «постоянно устраивают митинги вокруг Черняевского леса» я, Игорь Валерьевич Аверкиев, заявляю: государственный служащий Алексей Фролов является клеветником, лжецом, вруном, обманщиком и человеком говорящим неправду.

Я предлагаю Алексею Фролову найти хотя бы одного человека, которому заплатили за организацию или участие в митинге за сохранение 2-го квартала Черняевского леса и сообщить пермской, российской и мировой общественности какие именно западные фонды оплачивают в Перми митинги в защиту леса.

По словам Аверкиева, он планирует обратиться в суд. Хотя есть некоторые затруднения.

Игорь Аверкиев:

— Формальная неконкретность обвинений затрудняет обращение в суд. Однако некоторые правовые возможности всё-таки есть, и мы попробуем.Если же не получится привлечь Алексея Фролова к суду, тогда мне придётся, при первом же удобном случае, просто надрать ему уши — за клевету, да ещё при исполнение должностных обязанностей, то есть за клевету от имени государства.

#Общество#Зоопарк#Черняевский лес
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