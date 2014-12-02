Игорь Аверкиев: госслужащий Алексей Фролов является клеветником, лжецом, вруном

Posted 2 декабря 2014, 09:10
Published 2 декабря 2014, 09:10
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев планирует подать в суд на руководителя администрации губернатора Пермского края Алексея Фролова. Об этом Аверкиев написал на своей странице в Facebook.
Заявление общественника касается высказываний Фролова о том, что якобы организаторы митингов в защиту Черняевского леса делают это за деньги. Комментарий руководителя администрации губернатора был опубликован вчера в «Газете.Ru».
По словам Аверкиева, он планирует обратиться в суд. Хотя есть некоторые затруднения.