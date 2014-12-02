Игорь Сапко: «Ёлка – один из главных символов Нового года»

«Ёлка — один из главных символов Нового года. И пусть все пермяки, глядя на нашу главную городскую Ёлку, заряжаются позитивом, загадывают добрые желания, которые в новогоднюю ночь обязательно сбудутся. Скоро здесь вырастет наш традиционный ледовый городок, появится большой каток, ледовые скульптуры и другие достопримечательности», — подчеркнул градоначальник.