Игорь Сапко: «Ёлка – один из главных символов Нового года»

Posted 2 декабря 2014, 07:43
Published 2 декабря 2014, 07:43
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
На эспланаде отметили день рождения Пермской Ёлки. Несколько тысяч детей приняли участие в празднике. В ходе торжества была зажжена ёлочная звезда и гирлянды.
Участие в празднике принял глава Перми Игорь Сапко. Градоначальник отметил, что фактически дан старт строительству ледового городка.
«Ёлка — один из главных символов Нового года. И пусть все пермяки, глядя на нашу главную городскую Ёлку, заряжаются позитивом, загадывают добрые желания, которые в новогоднюю ночь обязательно сбудутся. Скоро здесь вырастет наш традиционный ледовый городок, появится большой каток, ледовые скульптуры и другие достопримечательности», — подчеркнул градоначальник.