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Posted 2 декабря 2014, 07:43

Published 2 декабря 2014, 07:43

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Игорь Сапко: «Ёлка – один из главных символов Нового года»

Игорь Сапко: «Ёлка – один из главных символов Нового года»

2 декабря 2014, 07:43
Фото: Properm.ru.
В Перми дали старт строительству ледового городка на эспланаде.

На эспланаде отметили день рождения Пермской Ёлки. Несколько тысяч детей приняли участие в празднике. В ходе торжества была зажжена ёлочная звезда и гирлянды.

Участие в празднике принял глава Перми Игорь Сапко. Градоначальник отметил, что фактически дан старт строительству ледового городка.

«Ёлка — один из главных символов Нового года. И пусть все пермяки, глядя на нашу главную городскую Ёлку, заряжаются позитивом, загадывают добрые желания, которые в новогоднюю ночь обязательно сбудутся. Скоро здесь вырастет наш традиционный ледовый городок, появится большой каток, ледовые скульптуры и другие достопримечательности», — подчеркнул градоначальник.

#Общество
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