Кремль будет следить за тратами чиновников с помощью электронной системы

Posted 2 декабря 2014, 05:21
Published 2 декабря 2014, 05:21
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Администрация президента России планирует создать свою электронную систему учета ежегодных деклараций государственных служащих, пишут «Известия».
Данные в будущую систему будут предоставлять ГИБДД, МВД, МЧС, Федеральная налоговая служба, Росреестр, Росфинмониторинг и другие государственные органы.
Как рассказал изданию источник в правительстве, решение о создании подобной системы контроля было принято из-за случаев сокрытия чиновниками «по забывчивости» своего имущества.
О создании электронной системы знают и в Минтруде. Правда, в ведомстве отметили, что первый ее рабочий прототип появится не раньше чем через полгода.