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Posted 2 декабря 2014, 05:21

Published 2 декабря 2014, 05:21

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Кремль будет следить за тратами чиновников с помощью электронной системы

Кремль будет следить за тратами чиновников с помощью электронной системы

2 декабря 2014, 05:21
Фото: Properm.ru.
Первый рабочий прототип такой системы появится к лету 2015 года.

Администрация президента России планирует создать свою электронную систему учета ежегодных деклараций государственных служащих, пишут «Известия».

Данные в будущую систему будут предоставлять ГИБДД, МВД, МЧС, Федеральная налоговая служба, Росреестр, Росфинмониторинг и другие государственные органы.

Как рассказал изданию источник в правительстве, решение о создании подобной системы контроля было принято из-за случаев сокрытия чиновниками «по забывчивости» своего имущества.

О создании электронной системы знают и в Минтруде. Правда, в ведомстве отметили, что первый ее рабочий прототип появится не раньше чем через полгода.

#Общество#Декларации о доходах#Декларации чиновников#Декларации#Электронная система учета
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