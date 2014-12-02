Минфин России выдаст Пермскому краю 1,5 миллиарда рублей в кредит

«Это условие не является для нас сложным, зарплата бюджетникам повышается в крае даже опережающими темпами. И на следующие три года средства в бюджете на эти цели предусмотрены в полном объеме. Завтра в Минфин РФ вылетают специалисты нашего министерства для проработки других условий кредитного соглашения», — пояснила Ольга Антипина.