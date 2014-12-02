Минфин России выдаст Пермскому краю 1,5 миллиарда рублей в кредит

Posted 2 декабря 2014, 04:01
Published 2 декабря 2014, 04:01
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Министерство финансов России до конца 2014 года выдаст кредит Пермскому краю в размере 1, 5 млрд рублей. По данным министра финансов Ольги Антипиной, деньги будут выделены под процент — 0,1%.
Сейчас краевые власти готовят соглашение с Минфином РФ об условиях получения кредита. Уже известно, что одно из условий — обязательства Пермского края исполнять указы Президента РФ, в первую очередь, указы о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы.
«Это условие не является для нас сложным, зарплата бюджетникам повышается в крае даже опережающими темпами. И на следующие три года средства в бюджете на эти цели предусмотрены в полном объеме. Завтра в Минфин РФ вылетают специалисты нашего министерства для проработки других условий кредитного соглашения», — пояснила Ольга Антипина.
Напомним, накануне Сбербанк России выиграл торги на предоставление кредита в размере 2,9 млрд рублей бюджету Пермского края. На переплату по кредиту и прочие услуги банка краевой Минфин отводит 394 млн рублей. Погасить задолженность по всем траншам заемщик обязуется до 25 декабря 2015 года. Средства региону требуются для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.