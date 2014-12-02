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Posted 2 декабря 2014, 09:04

Published 2 декабря 2014, 09:04

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

МСП-Банк поддержит клиентов Экопромбанка кредитами

МСП-Банк поддержит клиентов Экопромбанка кредитами

2 декабря 2014, 09:04
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
Пермские предприятия малого и среднего бизнеса, чьи средства зависли в банке, смогут получить кредиты на срок до 3 лет по ставке, не превышающей 10%.

МСП Банк окажет финансовую поддержку клиентам Экопромбанка в Пермском крае. Банк начинает реализацию программы «МСП-Стабильность», в рамках которой через своих партнеров в регионе будет выдавать льготные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса. Банк-партнер будет обязан выдать кредит в течение одного дня с момента получения средств от МСП Банка.

По данным газеты «Ведомости», в МСП Банк с просьбой предоставить льготные кредиты пермским компаниям, чьи денежные средства зависли в Экопромбанке, попросил Центробанк. Это следует из письма зампреда ЦБ Михаила Сухова, адресованного предправления МСП-банка Сергею Крюкову.

Сумма кредита не может превышать сумму остатка средств компании в Экопромбанке более чем в 10 раз, срок кредита должен быть не более трех лет. Ставка по кредиту до 1 года будет не выше 7%, до трех лет — не более 10%. При сумме кредита свыше 10 млн рублей необходимо предоставить обеспечение в объеме 75% от суммы основного долга.

Сергей Крюков:

#Мнения#Банки#Экопромбанк
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