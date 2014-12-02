МСП-Банк поддержит клиентов Экопромбанка кредитами

Сумма кредита не может превышать сумму остатка средств компании в Экопромбанке более чем в 10 раз, срок кредита должен быть не более трех лет. Ставка по кредиту до 1 года будет не выше 7%, до трех лет — не более 10%. При сумме кредита свыше 10 млн рублей необходимо предоставить обеспечение в объеме 75% от суммы основного долга.