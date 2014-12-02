МСП-Банк поддержит клиентов Экопромбанка кредитами

Posted 2 декабря 2014, 09:04
Published 2 декабря 2014, 09:04
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
МСП Банк окажет финансовую поддержку клиентам Экопромбанка в Пермском крае. Банк начинает реализацию программы «МСП-Стабильность», в рамках которой через своих партнеров в регионе будет выдавать льготные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса. Банк-партнер будет обязан выдать кредит в течение одного дня с момента получения средств от МСП Банка.
По данным газеты «Ведомости», в МСП Банк с просьбой предоставить льготные кредиты пермским компаниям, чьи денежные средства зависли в Экопромбанке, попросил Центробанк. Это следует из письма зампреда ЦБ Михаила Сухова, адресованного предправления МСП-банка Сергею Крюкову.
Сумма кредита не может превышать сумму остатка средств компании в Экопромбанке более чем в 10 раз, срок кредита должен быть не более трех лет. Ставка по кредиту до 1 года будет не выше 7%, до трех лет — не более 10%. При сумме кредита свыше 10 млн рублей необходимо предоставить обеспечение в объеме 75% от суммы основного долга.
Сергей Крюков: