России, Белоруссии, Казахстану и Армении предложили отказаться от доллара и евро

Напомним, год назад депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев внес законопроект об ограничениях оборота и хранения долларов на территории России. Он пояснил, что предлагаемые ограничения можно считать стартом к созданию бездолларовой международной валютной системы, а также получению рублем статуса мировой резервной валюты и прекращению чрезмерной зависимости резидентов от долларов США. Эксперты раскритиковали эту инициативу.