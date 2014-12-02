России, Белоруссии, Казахстану и Армении предложили отказаться от доллара и евро

Posted 2 декабря 2014, 05:08
Published 2 декабря 2014, 05:08
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В проекте концепции развития платежных систем на территории Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения) прописано предложение к 2025–2030 годам отказаться от использования доллара и евро в расчетах между странами, пишут «Известия».
По словам председателя совета директоров Национального платежного совета, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Мурычева, концепция предлагает создать инфраструктуру общего платежного пространства стран — участниц ЕАЭС, которое позволит осуществлять платежи с учетом совместимости национальных карточных систем.
Мурычев отметил, что после постепенного отказа от доллара и евро в ЕАЭС нужно приступить к созданию собственной валюты.
Отметим, с 1 декабря Бразилия и Уругвай начали проводить двусторонние торговые операции без использования доллара, исходя из соглашения об использовании местной валюты в платежной системе. Обе стороны считают, что подобный шаг сможет укрепить межрегиональную торговлю, пишет «РИА Новости».
Напомним, год назад депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев внес законопроект об ограничениях оборота и хранения долларов на территории России. Он пояснил, что предлагаемые ограничения можно считать стартом к созданию бездолларовой международной валютной системы, а также получению рублем статуса мировой резервной валюты и прекращению чрезмерной зависимости резидентов от долларов США. Эксперты раскритиковали эту инициативу.