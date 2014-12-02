С видом на Каму. Наблюдаем за строительством ЖК «Красная горка»

Posted 2 декабря 2014, 11:16
Published 2 декабря 2014, 11:16
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Даже в отпуске вид из окна гостиничного номера имеет большое значение. Смотреть на внутренний двор отеля и просыпаться по утрам от неприятного шума? Или любоваться морем и наблюдать за красивым закатом? Не менее важен вид из окон собственной квартиры. Сегодня вид из окон пермских новостроек нередко оставляет желать лучшего. Но строящийся сейчас в Перми жилой комплекс «Красная горка» отчасти снимает эти вопросы. Особенно для будущих жителей верхних этажей: ведь с какой стороны ни посмотри — открываются потрясающие панорамы на город .
Изюминка проекта в удачном расположении. Жилищный комплекс располагается на улице Фрезеровщиков, что находится в Мотовилихинском районе за Цирком. «Красная горка» включает в себя два дома, один из которых имеет 12, а другой — 25 этажей. Впрочем, месторасположение — отнюдь не единственное достоинство «Красной горки». Застройщик — «Сатурн-Р» — одна из старейших и крупнейших компаний Перми.
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Компания «Сатурн-Р» образовалась в 1991 году как небольшая фирма по торговле бытовой техникой. В настоящее время это холдинг, основными направлениями которого являются строительство, продажа квартир и автомобилей, сельское хозяйство. С 2003 года строительная компания построила 355 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В активе застройщика сегодня несколько значимых для города объектов — ЖК «Сапфир», комплексы на Уинской и Желябова.
Директор по развитию «Сатурн-Р» Сергей Репин, проводя для Properm.ru экскурсию по стройке, рассказал, что двухсекционный комплекс «Красная горка» строится по монолитно-каркасной технологии, и является комбинаций секций на Желябова и Юрша.
— Хорошие объекты почти всегда полностью продаются на этапе строительства. Например, в этом ЖК уже не осталось свободных квартир в 12-этажном доме, в продаже сейчас находится только 25-этажный дом. Наши квартиры покупают, потому что есть уверенность в застройщике, - говорит Сергей. — Репутация у нас хорошая, дома строим на совесть, всё сделано на века, а не лишь бы сдать. Кстати, сдаем объекты вовремя, иногда даже с опережением графика. Например, строительство этого ЖК планируется завершить в первом квартале 2016 года.
Директор по развитию компании отмечает, что в ноябре серьезно вырос спрос на жилье.
— Причины понятны: все ждут роста цен, а недвижимость была и остается надежным и ликвидным активом. Квартира есть квартира, в конце концов. Она никуда не денется. «Сатурн-Р» при этом не просто оставил цены на прежнем уровне, а даже снизил их: в рамках акции квартиры в ЖК «Красная горка» до 31 декабря 2014 года продаются со скидкой 4 тыс. рублей с 1 квадратного метра.
Скидка серьезная, особенно если учитывать, что стоимость 1 квадратного метра начинается с 46 тыс. рублей. Реализацией квартир занимается собственное агентство недвижимости «Сатурн-Р», сотрудники которого всегда на прямой связи со строителями и поэтому владеют полной и актуальной информацией о ходе строительства. Приобрести квартиры можно как в рассрочку (30% первоначальный взнос, ставка 15% годовых), так и в ипотеку. ЖК «Красная горка» аккредитован в 15 банках, оформить кредитам можно в таких учреждениях, как Сбербанк, ВТБ24, «Урал ФД», Транскапиталбанк и другие.