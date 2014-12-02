С видом на Каму. Наблюдаем за строительством ЖК «Красная горка»

— Хорошие объекты почти всегда полностью продаются на этапе строительства. Например, в этом ЖК уже не осталось свободных квартир в 12-этажном доме, в продаже сейчас находится только 25-этажный дом. Наши квартиры покупают, потому что есть уверенность в застройщике, - говорит Сергей. — Репутация у нас хорошая, дома строим на совесть, всё сделано на века, а не лишь бы сдать. Кстати, сдаем объекты вовремя, иногда даже с опережением графика. Например, строительство этого ЖК планируется завершить в первом квартале 2016 года.