Ставки растут

Posted 2 декабря 2014, 10:55
Published 2 декабря 2014, 10:55
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) cо 2 декабря повышает ставки по вкладам в рублях на 0,5 п.п. Изменения коснулись наиболее популярных вкладов: «Выгодный», «Накопительный», «Доходный» и «Удобный».
Так, доход по вкладу «Выгодный» теперь составляет 12% годовых, получить который можно через 370 дней. Открыть такой вклад можно не только в отделении, но и в интернет-банке.
Ставка по «Накопительному» выросла до 11,5% годовых. С учетом ежедневной капитализации этот вклад можно считать одним из самых выгодных предложений среди вкладов сроком на год: если не снимать проценты, к концу срока эффективная ставка составит 12,2% годовых.
Вклад «Доходный» теперь обеспечивает доход максимально до 11% годовых, «Удобный» от 10,75 до 11% (в зависимости от региона). Проценты по обоим вкладам начисляются каждые 30 дней, в «Удобном» — прибавляются к сумме вклада, в «Доходном» — автоматически перечисляются на счет карты.
Все вклады УБРиР пополняются без ограничений по сумме и сроку. Условия по вкладам УБРиР — на официальном сайте.
Вклады в Уральском банке реконструкции и развития остаются надежным способом вложения средств 24 года работы банка. Более 400 тысяч клиентов уже разместили в УБРиР вклады, и благодаря их доверию банк занимает 24-е место в России и 1-е в Свердловской области и на Урале по объему вкладов населения (по данным banki.ru на ноябрь 2014 г.). Все вклады в УБРиР на сумму до 700 000 рублей застрахованы государственным Агентством по страхованию вкладов.