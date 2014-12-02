Ставки растут

Вклады в Уральском банке реконструкции и развития остаются надежным способом вложения средств 24 года работы банка. Более 400 тысяч клиентов уже разместили в УБРиР вклады, и благодаря их доверию банк занимает 24-е место в России и 1-е в Свердловской области и на Урале по объему вкладов населения (по данным banki.ru на ноябрь 2014 г.). Все вклады в УБРиР на сумму до 700 000 рублей застрахованы государственным Агентством по страхованию вкладов.