В Прикамье операторы трех автовокзалов запрещали въезд автобусов на свою территорию

Несмотря на то, что суды трижды подтвердили правоту УФАС, перечисленные операторы предложили перевозчикам подписать договор на заведомо невыгодных условиях, а после того, как ИП Мейтес и ООО «Автоальянс" отказались подписывать договор, запретили их автобусам въезд на территорию автовокзалов.