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Posted 2 декабря 2014, 07:10

Published 2 декабря 2014, 07:10

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Прикамье операторы трех автовокзалов запрещали въезд автобусов на свою территорию

В Прикамье операторы трех автовокзалов запрещали въезд автобусов на свою территорию

2 декабря 2014, 07:10
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
УФАС уличил три организации в нарушении антимонопольного законодательства и выдал соответствующее предупреждение.

Пермское УФАС России уличило в нарушении антимонопольного законодательства ООО «АВ-Реал», ООО «АВ-Юг» и ООО «АВ-Север». Как сообщает пресс-служба ведомства, эти организации запретили автобусам двух перевозчиков, ИП Мейтеса и ООО «Автоальянс», въезд на территорию автовокзалов Перми, Краснокамска и Нытвы.

Ранее антимонопольщики удовлетворили жалобу перевозчиков и признали незаконными некоторые условия договора на организацию перевозок на пригородных и междугородних автобусных маршрутах. Например, операторы обязывали перевозчиков оплачивать услуги по перевозке пассажиров-льготников из денег, полученных за перевозку обычных пассажиров, однако, согласно нормам федерального и регионального законодательства, эти расходы длолжно нести государство.

Несмотря на то, что суды трижды подтвердили правоту УФАС, перечисленные операторы предложили перевозчикам подписать договор на заведомо невыгодных условиях, а после того, как ИП Мейтес и ООО «Автоальянс" отказались подписывать договор, запретили их автобусам въезд на территорию автовокзалов.

«Согласно выданному предупреждению, операторы в срок до 10 декабря должны заключить с ИП Мейтесом и ООО «Автоальянс» договоры на организацию и осуществление пассажирских перевозок на условиях, соответствующих законодательству. В случае неисполнения предупреждения «АВ-Реал», «АВ-Север», «АВ-Юг» грозит очередное дело о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщила Алла Лебедева, начальник отела контроля товарных рынков и экономической концентрации Пермского УФАС России.

#Общество#Уфас#Автовокзал
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