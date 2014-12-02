В Прикамье операторы трех автовокзалов запрещали въезд автобусов на свою территорию

Posted 2 декабря 2014, 07:10
Published 2 декабря 2014, 07:10
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Пермское УФАС России уличило в нарушении антимонопольного законодательства ООО «АВ-Реал», ООО «АВ-Юг» и ООО «АВ-Север». Как сообщает пресс-служба ведомства, эти организации запретили автобусам двух перевозчиков, ИП Мейтеса и ООО «Автоальянс», въезд на территорию автовокзалов Перми, Краснокамска и Нытвы.
Ранее антимонопольщики удовлетворили жалобу перевозчиков и признали незаконными некоторые условия договора на организацию перевозок на пригородных и междугородних автобусных маршрутах. Например, операторы обязывали перевозчиков оплачивать услуги по перевозке пассажиров-льготников из денег, полученных за перевозку обычных пассажиров, однако, согласно нормам федерального и регионального законодательства, эти расходы длолжно нести государство.
Несмотря на то, что суды трижды подтвердили правоту УФАС, перечисленные операторы предложили перевозчикам подписать договор на заведомо невыгодных условиях, а после того, как ИП Мейтес и ООО «Автоальянс" отказались подписывать договор, запретили их автобусам въезд на территорию автовокзалов.
«Согласно выданному предупреждению, операторы в срок до 10 декабря должны заключить с ИП Мейтесом и ООО «Автоальянс» договоры на организацию и осуществление пассажирских перевозок на условиях, соответствующих законодательству. В случае неисполнения предупреждения «АВ-Реал», «АВ-Север», «АВ-Юг» грозит очередное дело о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщила Алла Лебедева, начальник отела контроля товарных рынков и экономической концентрации Пермского УФАС России.