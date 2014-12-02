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Posted 2 декабря 2014, 12:03

Published 2 декабря 2014, 12:03

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В России руководители компаний все чаще заставляют подчиненных брать на себя кредиты

В России руководители компаний все чаще заставляют подчиненных брать на себя кредиты

2 декабря 2014, 12:03
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кредит
Существуют несколько вариантов «офисного кредитования»: от принуждения, до тайного — чтобы не знал сам сотрудник.

В России участились случаи, когда руководители компаний предлагают сотрудникам оформлять на себя кредиты на личные нужды, а потом их тратят на цели предприятия, пишет «Российская газета».

Истории с кредитами на работе имеют два сценария. Первый — сотрудникам открыто «предлагают» взять кредит, обещая гасить долг перед банком за свой счет и в кратчайшие сроки.

Второй сценарий криминальный — кредит оформляют на сотрудника без его ведома, воспользовавшись документами, которые естественно хранятся в бухгалтерии предприятия. Даже в таком случае, пишет издание, находятся люди, которые из страха потерять работу не обращаются в правоохранительные органы, а выплачивают кредит из своего кармана.

Чаще всего люди пытаются откреститься от кредитов, подают иски в суды. Однако доказать обоснованность финансовых претензии к юридическому лицу или к руководству компании можно только в случае, если имеются доказательства, что сделка заключена под принуждением. Во втором варианте можно подать заявление в правоохранительные органы по факту хищения, но здесь тоже понадобятся доказательства.

Еще один опасный вариант — когда бизнес-партнеры или топ-менеджеры фирмы лично принимают решение в интересах компании взять сразу в нескольких банках нецелевые кредиты на личные потребительские нужды, а деньги направить в бизнес. Такое происходит все чаще, пишет издание.

В этом случае есть лишь один способ обезопасить себя — подобные соглашения с партнерами должны заключаться в письменной форме, на ясных условиях, а передача средств подтверждаться платежными поручениями или «приходниками».

#Банки#Кредит
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