В России руководители компаний все чаще заставляют подчиненных брать на себя кредиты

Чаще всего люди пытаются откреститься от кредитов, подают иски в суды. Однако доказать обоснованность финансовых претензии к юридическому лицу или к руководству компании можно только в случае, если имеются доказательства, что сделка заключена под принуждением. Во втором варианте можно подать заявление в правоохранительные органы по факту хищения, но здесь тоже понадобятся доказательства.