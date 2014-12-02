В России руководители компаний все чаще заставляют подчиненных брать на себя кредиты

Posted 2 декабря 2014, 12:03
Published 2 декабря 2014, 12:03
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В России участились случаи, когда руководители компаний предлагают сотрудникам оформлять на себя кредиты на личные нужды, а потом их тратят на цели предприятия, пишет «Российская газета».
Истории с кредитами на работе имеют два сценария. Первый — сотрудникам открыто «предлагают» взять кредит, обещая гасить долг перед банком за свой счет и в кратчайшие сроки.
Второй сценарий криминальный — кредит оформляют на сотрудника без его ведома, воспользовавшись документами, которые естественно хранятся в бухгалтерии предприятия. Даже в таком случае, пишет издание, находятся люди, которые из страха потерять работу не обращаются в правоохранительные органы, а выплачивают кредит из своего кармана.
Чаще всего люди пытаются откреститься от кредитов, подают иски в суды. Однако доказать обоснованность финансовых претензии к юридическому лицу или к руководству компании можно только в случае, если имеются доказательства, что сделка заключена под принуждением. Во втором варианте можно подать заявление в правоохранительные органы по факту хищения, но здесь тоже понадобятся доказательства.
Еще один опасный вариант — когда бизнес-партнеры или топ-менеджеры фирмы лично принимают решение в интересах компании взять сразу в нескольких банках нецелевые кредиты на личные потребительские нужды, а деньги направить в бизнес. Такое происходит все чаще, пишет издание.
В этом случае есть лишь один способ обезопасить себя — подобные соглашения с партнерами должны заключаться в письменной форме, на ясных условиях, а передача средств подтверждаться платежными поручениями или «приходниками».