properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2014, 06:00

Published 3 декабря 2014, 06:00

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

11 финансовых пирамид с поражающим размахом мошенничества

11 финансовых пирамид с поражающим размахом мошенничества

3 декабря 2014, 06:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Цифры потрясают: за несколько лет пермяки потеряли более 1 млрд рублей на инвестировании в призрачные проекты. Только официально почти 10 тыс. человек признали себя обманутыми. Изучаем методы работы и особенности современных «Остапов Бендеров».

Ежегодно тысячи пермяков по доброй воле и по незнанию отдают финансовым пирамидам сотни миллионов рублей. В Пермском крае в производстве находится 11 уголовных дел по финансовым пирамидам. По словам заместителя начальника Главного управления МВД России по Пермскому краю и начальника Главного следственного управления Николая Жигуна, потерпевшими по этим делам числятся более 9 тыс. человек, а сумма нанесенного им ущерба превышает 1 млрд рублей.

На основе информации, предоставленной источником Properm.ru в правоохранительных органах, мы составили рейтинг финансовых пирамид Пермского края.

Самая успешная

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, наибольшие потери пермякам и жителям края нанесла финансовая пирамида «Успешные люди». Уголовное дело о мошенничестве в отношении ее руководителей направлено в суд.

Ожидается, что в первом квартале 2015 года суд может вынести приговор. По оценкам правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила 548 млн рублей. 236 человек и семь кредитных организаций обмануты мошенниками.

Самые масштабные

Уголовные дела в отношении кредитно-потребительских обществ «Ковчег» и «Оберегъ» были возбуждены еще в 2009 году. Все эти годы мы регулярно писали новости о том, что потерпевшие знакомятся с материалами дела. Неудивительно, ведь число обманутых вкладчиков велико: у «Ковчега» — 3300, у «Оберега» — 2560. Совокупная сумма ущерба составляет 167 млн и 130 млн рублей, соответственно. В среднем один вкладчик «подарил» организациям примерно 50 тыс. рублей.

Большое количество обманутых вкладчиков насчитывают также «Партнерство» и «Город».

Экс-начальник Главного следственного управления Андрей Останин ранее объяснял Properm.ru, что столь длительный срок расследования финансовых мошенничеств обусловлен тем, что экономические экспертизы и изучение большого объема материалов отнимают много времени.

В отношении «Ковчега» были назначены и проведены 6 строительно-технических, 2 финансово-аналитические, 16 почерковедческих, 1 оценочная и 1 комиссионная бухгалтерская судебные экспертизы. Материалы дела по «Ковчегу» составляют 354 тома и более 100 тыс. листов вещественных доказательств.

Самые межрегиональные

В 2014 году были возбуждены уголовные дела в отношении двух межрегиональных организаций — «Мобайл Трейд Групп» и «РуссИнвестГрупп». Мошенники работали по схожей схеме, занимались привлечением денежных средств, обещая большую доходность за счет последующих вложений в сферу микрокредитования — выдачу займов под высокие проценты. В Перми насчитывается 249 пострадавших от деятельности этих компаний.

Самая «прибыльная»

В 2014 году уголовное дело было возбуждено в отношении компании «Наше время». Организация привлекала денежные средства населения под 25% в месяц. «Такую доходность компания обещала обеспечить за счет инвестиционного участия в неких проектах Челябинского тракторного завода, Екатеринбургского подшипникового завода, а также в тендерах администрации Челябинской области», — сообщала газета «Коммерсантъ-Прикамье».

Самая заботливая

В феврале 2014 года в офисах и филиалах компании «ДревПром» прошли обыски, тогда же в отношении руководства финансовой компании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

«Взяли кредит и не можете его платить? Мы сделаем это за вас!» — такое спасительное обещание давала башкирская компания. Буквально за один год открыла свои подразделения в самых разных регионах России. В Перми «ДревПром» был представлена тремя офисами — на ул. Попова, Сибирской и Комсомольском Проспекте.

Фирма предлагала погасить кредит вместо заемщика. Для этого клиент банка должен был внести в кассу «ДревПрома» 20–25% от суммы кредита, после чего организаторы пирамиды обещали самостоятельно вносить платежи в банк и даже погасить заем досрочно. Совершив несколько платежей в счет погашения кредита, «ДревПром» прекращал это делать. В результате заемщики оставались без внесенной комиссии и с просроченной задолженностью перед банком.

Название финансовой пирамиды Когда возбуждено уголовное дело Число потерпевших Сумма ущерба
Успешные люди 2012 236 548 млн
Ковчег 2009 3300 167 млн
Партнерство 2009 1040 140 млн
Оберегъ 2009 2560 130 млн
Мобайл Трейд Групп 2014 130 13,1 млн
Город 2010 2460 10 млн
Диамант 2014 18 6,3 млн
Социальная защита 2012 12 около 1 млн
Древпром 2014 156 Устанавливается
Наше время 2014 80 Устанавливается
РуссИнвестГрупп 2014 119 Устанавливается
Итого 1,015 млрд рублей

Источник — Главное управление МВД России по Пермскому краю

#Спецпроекты#Мнения#Банки#Кругом обман#Финансовые пирамиды#Банковские мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика