11 финансовых пирамид с поражающим размахом мошенничества

Уголовные дела в отношении кредитно-потребительских обществ «Ковчег» и «Оберегъ» были возбуждены еще в 2009 году. Все эти годы мы регулярно писали новости о том, что потерпевшие знакомятся с материалами дела. Неудивительно, ведь число обманутых вкладчиков велико: у «Ковчега» — 3300, у «Оберега» — 2560. Совокупная сумма ущерба составляет 167 млн и 130 млн рублей, соответственно. В среднем один вкладчик «подарил» организациям примерно 50 тыс. рублей.