11 финансовых пирамид с поражающим размахом мошенничества

Posted 3 декабря 2014, 06:00
Published 3 декабря 2014, 06:00
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Ежегодно тысячи пермяков по доброй воле и по незнанию отдают финансовым пирамидам сотни миллионов рублей. В Пермском крае в производстве находится 11 уголовных дел по финансовым пирамидам. По словам заместителя начальника Главного управления МВД России по Пермскому краю и начальника Главного следственного управления Николая Жигуна, потерпевшими по этим делам числятся более 9 тыс. человек, а сумма нанесенного им ущерба превышает 1 млрд рублей.
На основе информации, предоставленной источником Properm.ru в правоохранительных органах, мы составили рейтинг финансовых пирамид Пермского края.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, наибольшие потери пермякам и жителям края нанесла финансовая пирамида «Успешные люди». Уголовное дело о мошенничестве в отношении ее руководителей направлено в суд.
Ожидается, что в первом квартале 2015 года суд может вынести приговор. По оценкам правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила 548 млн рублей. 236 человек и семь кредитных организаций обмануты мошенниками.
Уголовные дела в отношении кредитно-потребительских обществ «Ковчег» и «Оберегъ» были возбуждены еще в 2009 году. Все эти годы мы регулярно писали новости о том, что потерпевшие знакомятся с материалами дела. Неудивительно, ведь число обманутых вкладчиков велико: у «Ковчега» — 3300, у «Оберега» — 2560. Совокупная сумма ущерба составляет 167 млн и 130 млн рублей, соответственно. В среднем один вкладчик «подарил» организациям примерно 50 тыс. рублей.
Большое количество обманутых вкладчиков насчитывают также «Партнерство» и «Город».
Экс-начальник Главного следственного управления Андрей Останин ранее объяснял Properm.ru, что столь длительный срок расследования финансовых мошенничеств обусловлен тем, что экономические экспертизы и изучение большого объема материалов отнимают много времени.
В отношении «Ковчега» были назначены и проведены 6 строительно-технических, 2 финансово-аналитические, 16 почерковедческих, 1 оценочная и 1 комиссионная бухгалтерская судебные экспертизы. Материалы дела по «Ковчегу» составляют 354 тома и более 100 тыс. листов вещественных доказательств.
Самые межрегиональные
В 2014 году были возбуждены уголовные дела в отношении двух межрегиональных организаций — «Мобайл Трейд Групп» и «РуссИнвестГрупп». Мошенники работали по схожей схеме, занимались привлечением денежных средств, обещая большую доходность за счет последующих вложений в сферу микрокредитования — выдачу займов под высокие проценты. В Перми насчитывается 249 пострадавших от деятельности этих компаний.
В 2014 году уголовное дело было возбуждено в отношении компании «Наше время». Организация привлекала денежные средства населения под 25% в месяц. «Такую доходность компания обещала обеспечить за счет инвестиционного участия в неких проектах Челябинского тракторного завода, Екатеринбургского подшипникового завода, а также в тендерах администрации Челябинской области», — сообщала газета «Коммерсантъ-Прикамье».
В феврале 2014 года в офисах и филиалах компании «ДревПром» прошли обыски, тогда же в отношении руководства финансовой компании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
«Взяли кредит и не можете его платить? Мы сделаем это за вас!» — такое спасительное обещание давала башкирская компания. Буквально за один год открыла свои подразделения в самых разных регионах России. В Перми «ДревПром» был представлена тремя офисами — на ул. Попова, Сибирской и Комсомольском Проспекте.
Фирма предлагала погасить кредит вместо заемщика. Для этого клиент банка должен был внести в кассу «ДревПрома» 20–25% от суммы кредита, после чего организаторы пирамиды обещали самостоятельно вносить платежи в банк и даже погасить заем досрочно. Совершив несколько платежей в счет погашения кредита, «ДревПром» прекращал это делать. В результате заемщики оставались без внесенной комиссии и с просроченной задолженностью перед банком.
|Название финансовой пирамиды
|Когда возбуждено уголовное дело
|Число потерпевших
|Сумма ущерба
|Успешные люди
|2012
|236
|548 млн
|Ковчег
|2009
|3300
|167 млн
|Партнерство
|2009
|1040
|140 млн
|Оберегъ
|2009
|2560
|130 млн
|Мобайл Трейд Групп
|2014
|130
|13,1 млн
|Город
|2010
|2460
|10 млн
|Диамант
|2014
|18
|6,3 млн
|Социальная защита
|2012
|12
|около 1 млн
|Древпром
|2014
|156
|Устанавливается
|Наше время
|2014
|80
|Устанавливается
|РуссИнвестГрупп
|2014
|119
|Устанавливается
|Итого
|1,015 млрд рублей
Источник — Главное управление МВД России по Пермскому краю