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Posted 3 декабря 2014, 03:32

Published 3 декабря 2014, 03:32

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

«Амкар» уступил в Москве ЦСКА

«Амкар» уступил в Москве ЦСКА

3 декабря 2014, 03:32
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
Поведя в счете пермяки не смогли удержать преимущество и пропустили два гола во второй половине матча.

Вчера в рамках 16 тура Чемпионата России по футболу пермский «Амкар» на «Арене "Химки"» встретился со столичным ЦСКА. Первыми забили пермяки — на 15 минуте матча отметился защитник «красно-черных» Сослан Таказов.

Однако удержать преимущество гостям не удалось. На 78 минуте Роман Еременко сровнял счет, а в добавленное время принес команде победу, оформив дубль. Итог матча 2:1 в пользу ЦСКА.

Следующий матч пермяки проведут на том же стадионе 7 декабря. На этот раз «красно-черные» встретятся со столичным «Динамо».

#Спорт#Видео#Амкар#Цска
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