«Амкар» уступил в Москве ЦСКА

Posted 3 декабря 2014, 03:32
Published 3 декабря 2014, 03:32
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Вчера в рамках 16 тура Чемпионата России по футболу пермский «Амкар» на «Арене "Химки"» встретился со столичным ЦСКА. Первыми забили пермяки — на 15 минуте матча отметился защитник «красно-черных» Сослан Таказов.
Однако удержать преимущество гостям не удалось. На 78 минуте Роман Еременко сровнял счет, а в добавленное время принес команде победу, оформив дубль. Итог матча 2:1 в пользу ЦСКА.
Следующий матч пермяки проведут на том же стадионе 7 декабря. На этот раз «красно-черные» встретятся со столичным «Динамо».