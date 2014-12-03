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Posted 3 декабря 2014, 03:52

Published 3 декабря 2014, 03:52

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Минфин готов использовать в 2015 году более 500 млрд рублей из Резервного фонда

Минфин готов использовать в 2015 году более 500 млрд рублей из Резервного фонда

3 декабря 2014, 03:52
Фото: Properm.ru.
Глава ведомства Антон Силуанов признал, что министерству придется обратиться к этим средствам, если негативная динамика цен на нефть и курса рубля продолжится.

Минфин не исключает, что в следующем году может быть использовано более 500 млрд рублей из Резервного фонда, передает ТАСС.

Максим Орешкин, директор департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов РФ:Главная наша защита в следующем году — Резервный фонд. Использование Резервного фонда уже предопределено, вопрос — в каком объеме.

Ранее сообщалось, что проект бюджета на 2015–2017 годы, утвержденный Советом Федерации на прошлой неделе, допускает возможность направления средств Резервного фонда в объеме до 500 млрд рублей на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального бюджета доходов и госзаимствований.

По словам главы Министерства финансов Антона Силуанова, Минфин будет вынужден обратиться к этим средствам, если негативная динамика цен на нефть и курса рубля продолжится в следующем году.

При этом первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко не исключила, что аналогичные суммы могут потребоваться и в 2016–2017 годах. По ее словам, за три года правительство может использовать около 1,5 трлн рублей, «а это почти половина Резервного фонда».

Отметим, что ранее Минфин оценил потери бюджета в 2015 году от ухудшения внешней конъюнктуры, снижения экономического роста в РФ, а также сокращения импорта в 1 трлн рублей.

#Банки#Минфин
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