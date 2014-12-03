Минфин готов использовать в 2015 году более 500 млрд рублей из Резервного фонда

Posted 3 декабря 2014, 03:52
Published 3 декабря 2014, 03:52
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Минфин не исключает, что в следующем году может быть использовано более 500 млрд рублей из Резервного фонда, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что проект бюджета на 2015–2017 годы, утвержденный Советом Федерации на прошлой неделе, допускает возможность направления средств Резервного фонда в объеме до 500 млрд рублей на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального бюджета доходов и госзаимствований.
По словам главы Министерства финансов Антона Силуанова, Минфин будет вынужден обратиться к этим средствам, если негативная динамика цен на нефть и курса рубля продолжится в следующем году.
При этом первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко не исключила, что аналогичные суммы могут потребоваться и в 2016–2017 годах. По ее словам, за три года правительство может использовать около 1,5 трлн рублей, «а это почти половина Резервного фонда».
Отметим, что ранее Минфин оценил потери бюджета в 2015 году от ухудшения внешней конъюнктуры, снижения экономического роста в РФ, а также сокращения импорта в 1 трлн рублей.