Минфин готов использовать в 2015 году более 500 млрд рублей из Резервного фонда

При этом первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко не исключила, что аналогичные суммы могут потребоваться и в 2016–2017 годах. По ее словам, за три года правительство может использовать около 1,5 трлн рублей, «а это почти половина Резервного фонда».