Минтруда готовит для чиновников тесты на склонность к коррупции

По словам Дмитрия Баснака, разработку нововведений Минтруда закончит до 15 июня следующего года, но так как федеральная программа развития государственной гражданской службы на 2015–2018 годы пока не подтверждена, окончательные сроки внедрения тестов могут сдвинуться на более поздний срок.