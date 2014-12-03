Минтруда готовит для чиновников тесты на склонность к коррупции

Posted 3 декабря 2014, 03:38
Published 3 декабря 2014, 03:38
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Министерство труда и социальной защиты РФ намерено проводить профилактику коррупции среди государственных служащих. С этой целью ведомство планирует ввести для чиновников специальное психологическое тестирование, которое будут проводить сотрудники кадровых служб, пишут «Известия».
Тестирование действующих государственных служащих планируют проводить в рамках существующей аттестации, закрепленной законодательно, после которой уже и решается вопрос соответствия требованиям занимаемой должности.
По словам Дмитрия Баснака, разработку нововведений Минтруда закончит до 15 июня следующего года, но так как федеральная программа развития государственной гражданской службы на 2015–2018 годы пока не подтверждена, окончательные сроки внедрения тестов могут сдвинуться на более поздний срок.
Издание отмечает, что практика психологического тестирования кандидатов на государственные должности достаточно широко распространена на Западе. В США, например, потенциальные госслужащие при устройстве на работу проходят необходимое интервью, а в некоторых штатах и вовсе применяется проверка на детекторе лжи.