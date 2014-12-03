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Posted 3 декабря 2014, 03:38

Published 3 декабря 2014, 03:38

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Минтруда готовит для чиновников тесты на склонность к коррупции

Минтруда готовит для чиновников тесты на склонность к коррупции

3 декабря 2014, 03:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Специальное тестирование позволит больше узнать о профессиональных и личностных качествах госслужащих.

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено проводить профилактику коррупции среди государственных служащих. С этой целью ведомство планирует ввести для чиновников специальное психологическое тестирование, которое будут проводить сотрудники кадровых служб, пишут «Известия».

Дмитрий Баснак, директор департамента развития государственной службы Минтруда :— Наряду с формальными механизмами в форме тестов, которые используются для определения знаний кандидата, мы говорим о том, что нужно продумать инструменты, позволяющие оценить его профессиональные и личностные качества, а исходя из них определить профессиональный потенциал такого человека и предложить ему соответствующую карьерную траекторию. Одновременно такие инструменты будут способствовать профилактике коррупционных проявлений в деятельности гражданского служащего.

Тестирование действующих государственных служащих планируют проводить в рамках существующей аттестации, закрепленной законодательно, после которой уже и решается вопрос соответствия требованиям занимаемой должности.

По словам Дмитрия Баснака, разработку нововведений Минтруда закончит до 15 июня следующего года, но так как федеральная программа развития государственной гражданской службы на 2015–2018 годы пока не подтверждена, окончательные сроки внедрения тестов могут сдвинуться на более поздний срок.

Издание отмечает, что практика психологического тестирования кандидатов на государственные должности достаточно широко распространена на Западе. В США, например, потенциальные госслужащие при устройстве на работу проходят необходимое интервью, а в некоторых штатах и вовсе применяется проверка на детекторе лжи.

#Общество#Возле кормушки
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