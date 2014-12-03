Пермские дети-сироты получили новые квартиры с плесенью и отклеившимися обоями

«Кирпич — это как раз тот материал, который впитывает влагу и очень неохотно ее отдает, а срок строительства объекта занял всего 9 месяцев. И получилось так, что, когда мы сдавали объект, буквально за неделю включили отопление, как и везде. За неделю стены с обоями просохнуть просто не могли, чисто технологический процесс. Единственное, что мы надеялись (детей же не сразу туда жить заселяют, у них какое-то время уходит на оформление документов), что к тому времени, когда дети начнут заезжать, они и просохнут. Где-то претензий нет, а где-то говорили, что появилась плесень, но это от сырости. Все интенсивно убираем, переклеиваем», — сообщила Терентьева в эфире радиостанции.