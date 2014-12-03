Пермские дети-сироты получили новые квартиры с плесенью и отклеившимися обоями

Posted 3 декабря 2014, 10:44
Published 3 декабря 2014, 10:44
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Дети-сироты, получившие квартиры в новостройке в Кировском районе, по адресу ул. Водников, 83, жалуются на ужасное состояние жилья. «Очень высокая влажность, плесень, обои отпали — именно такие недочеты. Я после подписания договора съездил в эту квартиру, все посмотрел и связался с дирекцией (КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» — Properm.ru), — рассказал один из собственников квартир в эфире радиостанции«Эхо Перми». Представители дирекции и застройщика обещали Николаю исправить недоделки, но пока этого не произошло.
Строительством дома на 57 квартир занималась компания «ПАССАЖ-1», в сентябре 2014 года он был введен в эксплуатацию. Министерство строительства и архитектуры Пермского края в октябре 2013 года заключило договор с застройщиком о выкупе в государственную собственность квартир, которые предназначались для детей-сирот. Стоимость выкупа квартир для бюджета составляла по договору 230 млн рублей — из расчета около 1,5 млн рублей за квартиру.
Директор компании «ПАССАЖ-1» Наталья Терентьева сообщила радиостанции, что сейчас идет интенсивное устранение недоделок, однако, о том, что возможны проблемы с обоями, все наниматели предупреждались заранее.
«Кирпич — это как раз тот материал, который впитывает влагу и очень неохотно ее отдает, а срок строительства объекта занял всего 9 месяцев. И получилось так, что, когда мы сдавали объект, буквально за неделю включили отопление, как и везде. За неделю стены с обоями просохнуть просто не могли, чисто технологический процесс. Единственное, что мы надеялись (детей же не сразу туда жить заселяют, у них какое-то время уходит на оформление документов), что к тому времени, когда дети начнут заезжать, они и просохнут. Где-то претензий нет, а где-то говорили, что появилась плесень, но это от сырости. Все интенсивно убираем, переклеиваем», — сообщила Терентьева в эфире радиостанции.