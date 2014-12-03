После атаки хакеров паспорта пермяков оказались недействительны

В УФМС по Ленинскому району тоже сталкивались с жалобами пермяков. «Сайт никто не взламывал, у нас просто очень много ошибок. При перекачке данных, еще что-то… Если паспорт высвечивается как недействительный, то мы выдаем справку, о том что он действителен. Но рекомендуем менять эти паспорта, со справкой все время ходить не будешь. Все системы несовершенны, сбои случаются».