После атаки хакеров паспорта пермяков оказались недействительны

Posted 3 декабря 2014, 04:55
Published 3 декабря 2014, 04:55
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Пермячка Алена Котова узнала, что ее паспорт недействителен после того, как попыталась оформить в банке зарплатную карту.
Сотрудники миграционной службы по Дзержинскому району подтвердили Properm.ru информацию о том, что неизвестное пока количество паспортов оказались недействительными. «Люди десятками стали к нам ходить с этой проблемой, — уточнила в разговоре с Properm.ru сотрудница УФМС. — По нашей информации, был взломан сайт ведомства и внесены изменения в базы данных. Количество пострадавших пока неизвестно. Мы выдаем тем, кто к нам обращается, справку, подтверждающую тот факт, что паспорт действителен. Если количество обратившихся станет более массовым, будем обращаться в Москву».
В пресс-службе ведомства информацией о взломе сайта не обладают.
— Обращения от граждан, которые столкнулись с тем, что при проверке их паспорта оказываются недействительными, есть. С этой проблемой сталкиваются в банках при проверке на онлайн-сервисе официального сайта УФМС России. Проблема решается в срок от двух дней до недели. Нужно лишь обратиться в миграционную службу или описать ситуацию через интернет-заявку, — объяснила инспектор по взаимодействию со СМИ Елена Чемурзиева.
В УФМС по Ленинскому району тоже сталкивались с жалобами пермяков. «Сайт никто не взламывал, у нас просто очень много ошибок. При перекачке данных, еще что-то… Если паспорт высвечивается как недействительный, то мы выдаем справку, о том что он действителен. Но рекомендуем менять эти паспорта, со справкой все время ходить не будешь. Все системы несовершенны, сбои случаются».
— К нам с недействительными паспортами не обращались. Может, там сбой был. Если ваш паспорт недействителен, мы вам справку дадим, — сказали в УФМС по Индустриальному району.
Информацией о взломе сайта не обладают и в Свердловском районе. «Первый раз слышу», — заявили Properm.ru в ведомстве. Аналогичная ситуация в Кировском районе, до Орджоникидзевского дозвониться не удалось.
В Мотовилихинском районе информацию комментировать не стали, сообщив, что со взломом сайта «там пока непонятно». Если жители района все-таки столкнулись с проблемой недействительного паспорта, в УФМС посоветовали обратиться с заявлением в ведомство по месту жительства.
Тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, рекомендуем ознакомиться со списком документов, которые необходимы УФМС для создания нового паспорта.