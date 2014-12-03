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Posted 3 декабря 2014, 04:55

Published 3 декабря 2014, 04:55

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

После атаки хакеров паспорта пермяков оказались недействительны

После атаки хакеров паспорта пермяков оказались недействительны

3 декабря 2014, 04:55
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Паспорт
Жители города десятками обращаются в управление Федеральной миграционной службы с жалобами на то, что их паспорта оказались недействительны. В УФМС это объясняют хакерской атакой.

Пермячка Алена Котова узнала, что ее паспорт недействителен после того, как попыталась оформить в банке зарплатную карту.

Алена Котова: — Сотрудник банка объяснила, что мой паспорт недействителен. Когда я обратилась в УФМС по Дзержинскому району, оказалось, я не одна такая. Причина, как мне сказали сотрудники УФМС, в том, что хакеры взломали сайт.

Сотрудники миграционной службы по Дзержинскому району подтвердили Properm.ru информацию о том, что неизвестное пока количество паспортов оказались недействительными. «Люди десятками стали к нам ходить с этой проблемой, — уточнила в разговоре с Properm.ru сотрудница УФМС. — По нашей информации, был взломан сайт ведомства и внесены изменения в базы данных. Количество пострадавших пока неизвестно. Мы выдаем тем, кто к нам обращается, справку, подтверждающую тот факт, что паспорт действителен. Если количество обратившихся станет более массовым, будем обращаться в Москву».

В пресс-службе ведомства информацией о взломе сайта не обладают.

— Обращения от граждан, которые столкнулись с тем, что при проверке их паспорта оказываются недействительными, есть. С этой проблемой сталкиваются в банках при проверке на онлайн-сервисе официального сайта УФМС России. Проблема решается в срок от двух дней до недели. Нужно лишь обратиться в миграционную службу или описать ситуацию через интернет-заявку, — объяснила инспектор по взаимодействию со СМИ Елена Чемурзиева.

В УФМС по Ленинскому району тоже сталкивались с жалобами пермяков. «Сайт никто не взламывал, у нас просто очень много ошибок. При перекачке данных, еще что-то… Если паспорт высвечивается как недействительный, то мы выдаем справку, о том что он действителен. Но рекомендуем менять эти паспорта, со справкой все время ходить не будешь. Все системы несовершенны, сбои случаются».

— К нам с недействительными паспортами не обращались. Может, там сбой был. Если ваш паспорт недействителен, мы вам справку дадим, — сказали в УФМС по Индустриальному району.

Информацией о взломе сайта не обладают и в Свердловском районе. «Первый раз слышу», — заявили Properm.ru в ведомстве. Аналогичная ситуация в Кировском районе, до Орджоникидзевского дозвониться не удалось.

В Мотовилихинском районе информацию комментировать не стали, сообщив, что со взломом сайта «там пока непонятно». Если жители района все-таки столкнулись с проблемой недействительного паспорта, в УФМС посоветовали обратиться с заявлением в ведомство по месту жительства.

Тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, рекомендуем ознакомиться со списком документов, которые необходимы УФМС для создания нового паспорта.

#Общество#Банк#Паспорт
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