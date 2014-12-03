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Posted 3 декабря 2014, 12:57

Published 3 декабря 2014, 12:57

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Пять лет со дня трагедии: в Перми почтут память погибших в «Хромой лошади»

Пять лет со дня трагедии: в Перми почтут память погибших в «Хромой лошади»

3 декабря 2014, 12:57
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Хромая лошадь
Траурные мероприятия состоятся у памятного знака в сквере Уральских добровольцев.

В Перми пройдут траурные мероприятия, посвященные 5-летней годовщине трагедии в «Хромой лошади».

В пятницу, 5 декабря, в 12:00 у памятного знака в сквере Уральских добровольцев состоится траурная церемония. В ритуале памяти примут участие представители Пермской епархии, которые отслужат молебен. Память погибших почтут минутой молчания. Как сообщает администрация Перми, в 12:30 для родственников погибших запланирован выезд на автобусе на Северное кладбище.

Напомним, пожар в клубе произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки числятся пострадавшими. В результате трагедии многие дети потеряли одного или обоих родителей.

#Общество#Хромая лошадь
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