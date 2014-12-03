Пять лет со дня трагедии: в Перми почтут память погибших в «Хромой лошади»

В пятницу, 5 декабря, в 12:00 у памятного знака в сквере Уральских добровольцев состоится траурная церемония. В ритуале памяти примут участие представители Пермской епархии, которые отслужат молебен. Память погибших почтут минутой молчания. Как сообщает администрация Перми, в 12:30 для родственников погибших запланирован выезд на автобусе на Северное кладбище.