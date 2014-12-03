Счастье здесь. Экскурсия по санаторию «Демидково»

Posted 3 декабря 2014, 04:00
Published 3 декабря 2014, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Конец года мы проводим в спешке, из последних сил заканчивая дела и подводя итоги. Это время обычно сопровождается плохим настроением и неважным самочувствием. Лучший способ набраться энергии для встречи Нового года во всеоружии — это отдых, который можно совместить с оздоровительной программой.
Мы отправились в «Демидково» оценить возможности санатория и красоту соснового бора, которую так хвалят в красочных буклетах оздоровительного комплекса.
Окончив экскурсию по медицинскому центру, мы отправились гулять по территории санатория. Летом, 30 августа 2014 года, здесь открылся парк "Легенды Урала" — уникальный образовательный и культурный проект, который стал отправной точкой для изучения истории родного региона, удивительных мифов и легенд, которые подчас интереснее фантастических историй, сочиненных голливудскими сценаристами.
В проекте приняли участие девять скульпторов со всей России, которые из местного камня создали персонажей сказов Бажова и фольклора Прикамья. Если рассматривать историю региона через творчество Бажова, то мы увидим собственную, уральскую историю о Властелине колец, свою «Песнь льда и пламени», считает организатор проекта Ильдар Маматов.
Многие дети не любят читать. Для таких ребят здесь запланированы волшебные сказки. Здесь не заставляют учиться, а предлагают стать героями собственных приключений.
Следующим нашим развлечением, но на этот раз уже спортивным, значилась скандинавская ходьба. Наследие северной страны взяло начало с финских лыжников, которые стремились поддерживать себя в форме вне сезона, поэтому финны отбросили нижнюю часть амуниции, оставив одни палки — тренировать мышцы рук, бедер, живота и плечевого пояса.
20-минутная разминка проходит как с палками, так и без них. В каких-то упражнениях палки служат упором для тех, кому сложно наклоняться, в других — снарядом или утяжелителем. Наклоны, повороты, махи ногами и руками — все стандартно, но и этот «школьный курс» не каждый выполнит с легкостью. Особенно те, кто привык к сидячему образу жизни и проводит большую часть времени перед монитором компьютера.
— Берем палки в руки и идем по стандартному маршруту, — командует Айбек, внимательно следя за нашими движениями.
Каждый двигается в своем темпе — это одно и самых важных условий. Палки, закрепленные специальными петлями, не дают кистям уставать. Ты идешь, немного отталкиваясь ими от земли, частично перенося вес с ног на руки.
Особое удовольствие передвигать ногами по лесу и вдыхать запах хвои. Ничто не заменит чувство единения с природой и осознания, что ты наконец-то выбрался из серого пыльного города.
Мы решили испробовать на себе еще одно спортивное развлечение, на этот раз более экстремальное — веревочный парк, который был сконструирован профессиональными альпинистами. Он представляет собой серию аттракционов, размещенных на высоте 2–5 м от земли. Это подвесные ступени, мост эквилибриста, качающиеся бревна, цирковой канат, воздушные качели, скалодром, птичьи перекладины и тарзанка. Трассы различаются по степени сложности и предназначены как для детей, так и взрослых.
Инструктор веревочного парка Владимир Патрушев рассказал, что время прохождения трассы у каждого свое: «Это зависит от физической подготовки человека. Некоторые проходят за 15 минут, а кто-то работает около часа. После многие говорят мне, что первое прохождение трассы сравнимо с прыжком с парашютом, хотя здесь гораздо безопасней: каждый шаг по воздушным дорогам страхует профессиональное альпинистское снаряжение».
После спортивной программы нас ждала встреча с генеральным директором «Демидково» Еленой Гринько. На наш вопрос о планах по развитию, директор санатория ответила: «Нововведения, конечно, планируются, но это наш маленький секрет, который я пока раскрыть не могу. Санаторий «Демидково» — оздоровительно –профилактический курорт семейного формата, который сочетает классическое бальнеолечение и современные методики оздоровления и отдыха, направленные на гармонизацию внешних и внутренних процессов в организме. Еще одной важной задачей мы ставим создание атмосферы комфорта и получения удовольствия от процедур и лечения».
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