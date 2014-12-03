Счастье здесь. Экскурсия по санаторию «Демидково»

20-минутная разминка проходит как с палками, так и без них. В каких-то упражнениях палки служат упором для тех, кому сложно наклоняться, в других — снарядом или утяжелителем. Наклоны, повороты, махи ногами и руками — все стандартно, но и этот «школьный курс» не каждый выполнит с легкостью. Особенно те, кто привык к сидячему образу жизни и проводит большую часть времени перед монитором компьютера.