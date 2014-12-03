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Posted 3 декабря 2014, 04:00

Published 3 декабря 2014, 04:00

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Счастье здесь. Экскурсия по санаторию «Демидково»

Счастье здесь. Экскурсия по санаторию «Демидково»

3 декабря 2014, 04:00
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Зимние холода – время массовых простуд, снижения иммунитета и традиционных депрессий. Чтобы узнать, как справиться с тяжелым для организма периодом и укрепить здоровье, мы отправились на экскурсию в санаторий «Демидково».

Конец года мы проводим в спешке, из последних сил заканчивая дела и подводя итоги. Это время обычно сопровождается плохим настроением и неважным самочувствием. Лучший способ набраться энергии для встречи Нового года во всеоружии — это отдых, который можно совместить с оздоровительной программой.

Мы отправились в «Демидково» оценить возможности санатория и красоту соснового бора, которую так хвалят в красочных буклетах оздоровительного комплекса.

:Мы «вытаскиваем» токсины из околоклеточного пространства, что влечет за собой мощный омолаживающий эффект. Программа называется «Омоложение, очищение, оздоровление». В программе пять этапов. Первый — диагностика. Второй этап— диета-терапия. Третий этап— это наши специфические медицинские услуги, то есть работа системы очищения, которая включает пять основных пунктов: кожа, легкие, почки, печень, кишечник. Программа комплексная, поэтому пациент с 8 утра до 8 вечера на процедурах. Своя медсестра, свой доктор, практически водим за руку наших пациентов.

Окончив экскурсию по медицинскому центру, мы отправились гулять по территории санатория. Летом, 30 августа 2014 года, здесь открылся парк "Легенды Урала" — уникальный образовательный и культурный проект, который стал отправной точкой для изучения истории родного региона, удивительных мифов и легенд, которые подчас интереснее фантастических историй, сочиненных голливудскими сценаристами.

В проекте приняли участие девять скульпторов со всей России, которые из местного камня создали персонажей сказов Бажова и фольклора Прикамья. Если рассматривать историю региона через творчество Бажова, то мы увидим собственную, уральскую историю о Властелине колец, свою «Песнь льда и пламени», считает организатор проекта Ильдар Маматов.

Многие дети не любят читать. Для таких ребят здесь запланированы волшебные сказки. Здесь не заставляют учиться, а предлагают стать героями собственных приключений.

Следующим нашим развлечением, но на этот раз уже спортивным, значилась скандинавская ходьба. Наследие северной страны взяло начало с финских лыжников, которые стремились поддерживать себя в форме вне сезона, поэтому финны отбросили нижнюю часть амуниции, оставив одни палки — тренировать мышцы рук, бедер, живота и плечевого пояса.

20-минутная разминка проходит как с палками, так и без них. В каких-то упражнениях палки служат упором для тех, кому сложно наклоняться, в других — снарядом или утяжелителем. Наклоны, повороты, махи ногами и руками — все стандартно, но и этот «школьный курс» не каждый выполнит с легкостью. Особенно те, кто привык к сидячему образу жизни и проводит большую часть времени перед монитором компьютера.

— Берем палки в руки и идем по стандартному маршруту, — командует Айбек, внимательно следя за нашими движениями.

Каждый двигается в своем темпе — это одно и самых важных условий. Палки, закрепленные специальными петлями, не дают кистям уставать. Ты идешь, немного отталкиваясь ими от земли, частично перенося вес с ног на руки.

Особое удовольствие передвигать ногами по лесу и вдыхать запах хвои. Ничто не заменит чувство единения с природой и осознания, что ты наконец-то выбрался из серого пыльного города.

Мы решили испробовать на себе еще одно спортивное развлечение, на этот раз более экстремальное — веревочный парк, который был сконструирован профессиональными альпинистами. Он представляет собой серию аттракционов, размещенных на высоте 2–5 м от земли. Это подвесные ступени, мост эквилибриста, качающиеся бревна, цирковой канат, воздушные качели, скалодром, птичьи перекладины и тарзанка. Трассы различаются по степени сложности и предназначены как для детей, так и взрослых.

Инструктор веревочного парка Владимир Патрушев рассказал, что время прохождения трассы у каждого свое: «Это зависит от физической подготовки человека. Некоторые проходят за 15 минут, а кто-то работает около часа. После многие говорят мне, что первое прохождение трассы сравнимо с прыжком с парашютом, хотя здесь гораздо безопасней: каждый шаг по воздушным дорогам страхует профессиональное альпинистское снаряжение».

После спортивной программы нас ждала встреча с генеральным директором «Демидково» Еленой Гринько. На наш вопрос о планах по развитию, директор санатория ответила: «Нововведения, конечно, планируются, но это наш маленький секрет, который я пока раскрыть не могу. Санаторий «Демидково» — оздоровительно –профилактический курорт семейного формата, который сочетает классическое бальнеолечение и современные методики оздоровления и отдыха, направленные на гармонизацию внешних и внутренних процессов в организме. Еще одной важной задачей мы ставим создание атмосферы комфорта и получения удовольствия от процедур и лечения».

Медицинские услуги и методы лечения имеют противопоказания к их применению и использованию, необходима консультация специалиста.

#Спецпроекты#Здоровье#Демидково
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