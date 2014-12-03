ТрансКапиталБанк аккредитовал новый жилой комплекс «Красная Горка»

ТрансКапиталБанк в рамках сотрудничества с застройщиком ООО «СМУ№3 Сатурн-Р» аккредитовал новый объект строительства — жилой комплекс «Красная Горка». ЖК расположен в Перми по адресу ул. Фрезеровщиков, 82 и 86.



Одно из главных преимуществ ЖК «Красная горка» — его удачное расположение. Жилищный комплекс, включающий два дома на 12 и 25 этажей, располагается на улице Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе за Цирком. Но это отнюдь не единственное достоинство «Красной горки». Главным проектным новшеством ЖК стало наличие подземной парковки, из которой можно сразу попасть в дом. А его застройщик — «Сатурн-Р» — является одной из старейших и крупнейших компаний Перми.