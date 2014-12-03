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Posted 3 декабря 2014, 09:59

Published 3 декабря 2014, 09:59

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

ТрансКапиталБанк аккредитовал новый жилой комплекс «Красная Горка»

ТрансКапиталБанк аккредитовал новый жилой комплекс «Красная Горка»

3 декабря 2014, 09:59
Фото: Properm.ru.
Теперь покупка квартиры в ЖК «Красная горка» возможна в том числе с помощью нескольких ипотечных программ ТрансКапиталБанка.

ТрансКапиталБанк в рамках сотрудничества с застройщиком ООО «СМУ№3 Сатурн-Р» аккредитовал новый объект строительства — жилой комплекс «Красная Горка». ЖК расположен в Перми по адресу ул. Фрезеровщиков, 82 и 86.

Одно из главных преимуществ ЖК «Красная горка» — его удачное расположение. Жилищный комплекс, включающий два дома на 12 и 25 этажей, располагается на улице Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе за Цирком. Но это отнюдь не единственное достоинство «Красной горки». Главным проектным новшеством ЖК стало наличие подземной парковки, из которой можно сразу попасть в дом. А его застройщик — «Сатурн-Р» — является одной из старейших и крупнейших компаний Перми.

В рамках специальной акции до 31 декабря 2014 года квартиры в ЖК «Красная горка» продаются со скидкой 4 тыс. рублей с 1 квадратного метра.

Теперь покупка квартиры в ЖК «Красная горка» возможна в том числе с помощью нескольких ипотечных программ ТрансКапиталБанка: «Ипотека на первичном рынке», «Материнский капитал», «Легкая Ипотека». Ждем вас!

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