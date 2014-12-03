В 2014 году выручка упала у Volkswagen и LADA. Остальные — растут

Posted 3 декабря 2014, 11:57
Published 3 декабря 2014, 11:57
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Любопытное исследование представило аналитическое агенство «Автостат». «Cлухи о скорой гибели российского автомобильного рынка, похоже, сильно преувеличены. Это становится ясно, если проанализировать результаты продаж новых машин не в штуках, а в деньгах», — говорится в сообщении агенства.
Сокращения рынка в финансовом выражении не наблюдается вовсе: с января по август включительно россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,5 трлн рублей, что аналогично показателю 2013 года. По подсчетам «Автостата» за период с января по август 2014 года, более чем из 60 присутствующих на российском рынке брендов на самую успешную первую десятку приходится 64% всей выручки, а это почти 900 млрд рублей. Большинство из «самых богатых» не только не снижает финансовые показатели, а, наоборот, наращивает.
Лидером по динамике изменений показателей выручки можно признать Nissan — за 8 месяцев 2014 года автопроизводитель показал прирост на 31,7%. В «динамичной» пятерке — Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai и Mitsubishi.
Стоит отметить, что осенью 2014 года средний чек на покупку нового автомобиля в России почти достиг отметки в 1 млн рублей, тогда как еще два года назад этот показатель составлял порядка 750 тысяч рублей. Так, покупатель в России сам выбирает машины подороже, не скупится на более дорогие комплектации, охотно пересаживается на модели более высокого класса. Те автомобильные бренды, которые сумели вовремя отреагировать на этот тренд, становятся еще богаче.