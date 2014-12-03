В 2014 году выручка упала у Volkswagen и LADA. Остальные — растут

Стоит отметить, что осенью 2014 года средний чек на покупку нового автомобиля в России почти достиг отметки в 1 млн рублей, тогда как еще два года назад этот показатель составлял порядка 750 тысяч рублей. Так, покупатель в России сам выбирает машины подороже, не скупится на более дорогие комплектации, охотно пересаживается на модели более высокого класса. Те автомобильные бренды, которые сумели вовремя отреагировать на этот тренд, становятся еще богаче.