В Перми должник не захотел отдавать судебным приставам автомобиль и вызвал полицию

В Орджоникидзевском районе Перми судебные приставы-исполнители начали производство о взыскании на заложенное имущество — автомобиль «Шевроле Нива». Владелец машины попытался скрыться, чтобы не отдавать транспортное средство приставам. Извещения о вызове на прием в отдел судебных приставов мужчина игнорировал, на телефонные звонки, поступающие с неизвестных ему номеров, не отвечал. После того, как судебному приставу не удалось пообщаться с должником, он стал активно разыскивать автомобиль, который мужчина тоже тщательно скрывал.