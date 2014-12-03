В Перми должник не захотел отдавать судебным приставам автомобиль и вызвал полицию

Posted 3 декабря 2014, 06:12
Published 3 декабря 2014, 06:12
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В Орджоникидзевском районе Перми судебные приставы-исполнители начали производство о взыскании на заложенное имущество — автомобиль «Шевроле Нива». Владелец машины попытался скрыться, чтобы не отдавать транспортное средство приставам. Извещения о вызове на прием в отдел судебных приставов мужчина игнорировал, на телефонные звонки, поступающие с неизвестных ему номеров, не отвечал. После того, как судебному приставу не удалось пообщаться с должником, он стал активно разыскивать автомобиль, который мужчина тоже тщательно скрывал.
Приставу-исполнителю удалось обнаружить «Шевроле Ниву», после чего сразу был вызван эвакуатор. Когда машину готовили к транспортировке, появился должник. Мужчина посчитал, что его лишают законной собственности, и вызвал полицию. Судебный пристав пояснил возмущенному мужчине, что он сам отказался получать информацию, а изъятие автомобиля происходит согласно решению суда.
Прибывшие на место полицейские ознакомились с документами, предоставленными судебным приставом, и пояснили должнику, что он напрасно поднимает панику и ему придется расстаться с заложенным имуществом. Решение суда было исполнено, транспортное средство изъято, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.