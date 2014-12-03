Posted 3 декабря 2014, 05:57
Published 3 декабря 2014, 05:57
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В Перми продолжают открываться катки. Уже сейчас пермяков рады видеть на стадионах «Трудовые резервы» и «Юность».
Первые катки начали работать в Мотовилихе, сообщает администрация Перми. В связи с устоявшейся зимней погодой оборудован каток открытого типа на Мотовилихинском пруду. Выход на лед свободный, есть коньки на прокат. На лед можно выйти по адресам: ул. Лебедева, 43, ул. Восстания, 13 и ул. Гашкова, 27 б/1. Эти три катка оборудованы силами ТОСов во дворах домов, они тоже бесплатны для посещения.
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Одним из самых популярных среди жителей города является каток открытого типа на стадионе «Трудовые резервы» по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 2.
В Дзержинском районе в сквере на Екатеритерининской будет открыт каток в ледовом городке, посвященном грядущему 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Каток будет оборудован и в самом центре Перми. Лед площадью 2 тыс. кв. м с прокатом и раздевалкой появится на площади перед зданием Законодательного собрания.
Кстати, чтобы выбрать каток, вы можете посмотреть панораму известных пермских катков от Properm.ru.