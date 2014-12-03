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Posted 3 декабря 2014, 05:57

Published 3 декабря 2014, 05:57

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Перми продолжают открываться катки

В Перми продолжают открываться катки

3 декабря 2014, 05:57
Фото: Properm.ru.
Список пополнился катками Мотовилихинского района.

В Перми продолжают открываться катки. Уже сейчас пермяков рады видеть на стадионах «Трудовые резервы» и «Юность».

Первые катки начали работать в Мотовилихе, сообщает администрация Перми. В связи с устоявшейся зимней погодой оборудован каток открытого типа на Мотовилихинском пруду. Выход на лед свободный, есть коньки на прокат. На лед можно выйти по адресам: ул. Лебедева, 43, ул. Восстания, 13 и ул. Гашкова, 27 б/1. Эти три катка оборудованы силами ТОСов во дворах домов, они тоже бесплатны для посещения.

Одним из самых популярных среди жителей города является каток открытого типа на стадионе «Трудовые резервы» по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 2.

В Дзержинском районе в сквере на Екатеритерининской будет открыт каток в ледовом городке, посвященном грядущему 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Каток будет оборудован и в самом центре Перми. Лед площадью 2 тыс. кв. м с прокатом и раздевалкой появится на площади перед зданием Законодательного собрания.

Кстати, чтобы выбрать каток, вы можете посмотреть панораму известных пермских катков от Properm.ru.

#Общество#Каток#Катки
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