В Перми продолжают открываться катки

Первые катки начали работать в Мотовилихе, сообщает администрация Перми. В связи с устоявшейся зимней погодой оборудован каток открытого типа на Мотовилихинском пруду. Выход на лед свободный, есть коньки на прокат. На лед можно выйти по адресам: ул. Лебедева, 43, ул. Восстания, 13 и ул. Гашкова, 27 б/1. Эти три катка оборудованы силами ТОСов во дворах домов, они тоже бесплатны для посещения.