В Перми закрылся один из пунктов приема украинских беженцев

С лета в нем находилось около 300 беженцев, большинство из которых за это время оттуда уехало, пишет издание. 15 беженцев, который не удалось трудоустроить, были направлены в первый ПВР, который расположен в поселке Крым (Кировский район). Сейчас там находится порядка ка 80 граждан Украины.