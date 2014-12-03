В Перми закрылся один из пунктов приема украинских беженцев

Posted 3 декабря 2014, 05:12
Published 3 декабря 2014, 05:12
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В конце ноября в Перми администрацией Перми был официально закрыт один из двух пунктов временного размещения беженцев с Юго-Востока Украины, пишет «Ъ». Речь идет о пункте, который располагался в детском лагере «Звездный» в Орджоникидзевском районе Перми.
С лета в нем находилось около 300 беженцев, большинство из которых за это время оттуда уехало, пишет издание. 15 беженцев, который не удалось трудоустроить, были направлены в первый ПВР, который расположен в поселке Крым (Кировский район). Сейчас там находится порядка ка 80 граждан Украины.