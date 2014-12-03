properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2014, 05:12

Published 3 декабря 2014, 05:12

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Перми закрылся один из пунктов приема украинских беженцев

В Перми закрылся один из пунктов приема украинских беженцев

3 декабря 2014, 05:12
Фото: Properm.ru.
К моменту закрытия в нем оставалось 15 человек.

В конце ноября в Перми администрацией Перми был официально закрыт один из двух пунктов временного размещения беженцев с Юго-Востока Украины, пишет «Ъ». Речь идет о пункте, который располагался в детском лагере «Звездный» в Орджоникидзевском районе Перми.

С лета в нем находилось около 300 беженцев, большинство из которых за это время оттуда уехало, пишет издание. 15 беженцев, который не удалось трудоустроить, были направлены в первый ПВР, который расположен в поселке Крым (Кировский район). Сейчас там находится порядка ка 80 граждан Украины.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика