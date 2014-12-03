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Posted 3 декабря 2014, 04:52

Published 3 декабря 2014, 04:52

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Перми застройщик оштрафован на 85 тысяч рублей за ущемление прав дольщиков

В Перми застройщик оштрафован на 85 тысяч рублей за ущемление прав дольщиков

3 декабря 2014, 04:52
Фото: Properm.ru.
Компания «Сириус-СК» нарушила закон об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Светлогорская, 11 и 15.

Прокуратура Кировского района Перми проверила исполнение компанией «Сириус-СК» законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Светлогорская, 11 и 15.

Установлено, что договоры участия в долевом строительстве застройщик заключил с нарушениями и с ущемлением прав потребителей. В частности, согласно договору, дольщики не могут требовать уменьшения цены договора в случае ухудшения качества многоэтажного дома, в течение 30 дней со дня подписания акта о передаче объекта дольщики должны зарегистрировать право собственности на него, разрешать все споры только в Дзержинском районном суде Перми.

По результатам проверки прокурор вынес представление в отношении руководства ООО «Сириус-СК», однако, требования были удовлетворены лишь частично. В связи с неисполнением законных требований прокурора в отношении ООО «Сириус-СК» возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого застройщик оштрафован на 75 тыс. рублей. Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю компания тоже оштрафована на 10 тыс. рублей за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя.

#Недвижимость#Строительство#Застройщик
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