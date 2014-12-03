В Перми застройщик оштрафован на 85 тысяч рублей за ущемление прав дольщиков

По результатам проверки прокурор вынес представление в отношении руководства ООО «Сириус-СК», однако, требования были удовлетворены лишь частично. В связи с неисполнением законных требований прокурора в отношении ООО «Сириус-СК» возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого застройщик оштрафован на 75 тыс. рублей. Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю компания тоже оштрафована на 10 тыс. рублей за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя.