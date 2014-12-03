В Пермском крае ударил мороз до -35

Posted 3 декабря 2014, 03:26
Published 3 декабря 2014, 03:26
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
3 декабря утром на территории Пермского края ожидается сильный мороз от -35 °C и ниже, сообщают синоптики. Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.
«Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости! Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения! На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям! Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — рекомендуют в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Водителям рекомендуется снизить скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.