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Posted 3 декабря 2014, 03:26

Published 3 декабря 2014, 03:26

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Пермском крае ударил мороз до -35

В Пермском крае ударил мороз до -35

3 декабря 2014, 03:26
Фото: Properm.ru.
Жителям региона рекомендуется быть предельно осторожными и избегать длительного нахождения на улице.

3 декабря утром на территории Пермского края ожидается сильный мороз от -35 °C и ниже, сообщают синоптики. Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

«Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости! Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения! На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям! Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — рекомендуют в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Водителям рекомендуется снизить скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.

#Регион#Погода#Мороз
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