В Пермском крае ударил мороз до -35

«Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости! Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения! На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям! Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — рекомендуют в ГУ МЧС России по Пермскому краю.