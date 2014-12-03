В реабилитационном центре на месте «Хромой лошади» планируют лечить детей

Posted 3 декабря 2014, 04:44
Published 3 декабря 2014, 04:44
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Как мы уже писали ранее, сгоревший ночной клуб «Хромая лошадь» отремонтировали, а власти города рассматривают возможность разместить в этом месте реабилитационный центр для пострадавших при пожаре.
Вчера администрация Перми сообщила, что медико-психологическую помощь смогут получить разные категории пациентов.Предполагается, что центр будет принимать детей с ДЦП, после инсульта, с черепно-мозговыми травмами, неврологическими расстройствами после различных заболеваний и травм. В помещении разместятся кабинеты невролога, терапевта, травматолога, реабилитолога и других специалистов.
Администрация города планирует обратиться в пермскую городскую думу с вопросом о передаче помещения заявителю — автономной некоммерческой организации «Центр помощи пострадавшим при пожаре в клубе «Хромая лошадь» — в безвозмездное пользование.
Напомним, ремонт в здании начался 5 сентября 2011 года, когда с фасада сняли фотографии погибших, убрали цветы и свечи. После трагедии помещение перешло в муниципальную собственность. Справа от бывшего клуба 4 июня открылся Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
В 2012 году сообщалось, что городские власти приняли решение передать помещение музею политических репрессий «Пермь-36», который позже от него отказался в пользу реабилитационного центра. Не исключалось и то, что площади будут использоваться для открытия новых офисов МФЦ.