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Posted 3 декабря 2014, 04:44

Published 3 декабря 2014, 04:44

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В реабилитационном центре на месте «Хромой лошади» планируют лечить детей

В реабилитационном центре на месте «Хромой лошади» планируют лечить детей

3 декабря 2014, 04:44
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Хромая лошадь
Помещение на Куйбышева,9 отремонтировали после трагедии 5 декабря 2009 года. Занять его претендует Центр помощи пострадавшим при пожаре, который готов работать с различными пациентами.

Как мы уже писали ранее, сгоревший ночной клуб «Хромая лошадь» отремонтировали, а власти города рассматривают возможность разместить в этом месте реабилитационный центр для пострадавших при пожаре.

Вчера администрация Перми сообщила, что медико-психологическую помощь смогут получить разные категории пациентов.Предполагается, что центр будет принимать детей с ДЦП, после инсульта, с черепно-мозговыми травмами, неврологическими расстройствами после различных заболеваний и травм. В помещении разместятся кабинеты невролога, терапевта, травматолога, реабилитолога и других специалистов.

Администрация города планирует обратиться в пермскую городскую думу с вопросом о передаче помещения заявителю — автономной некоммерческой организации «Центр помощи пострадавшим при пожаре в клубе «Хромая лошадь» — в безвозмездное пользование.

Напомним, ремонт в здании начался 5 сентября 2011 года, когда с фасада сняли фотографии погибших, убрали цветы и свечи. После трагедии помещение перешло в муниципальную собственность. Справа от бывшего клуба 4 июня открылся Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

В 2012 году сообщалось, что городские власти приняли решение передать помещение музею политических репрессий «Пермь-36», который позже от него отказался в пользу реабилитационного центра. Не исключалось и то, что площади будут использоваться для открытия новых офисов МФЦ.

#Недвижимость#Хромая лошадь
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