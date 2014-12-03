Жительница Кунгура, ослепшая по вине врачей, отсудила миллион рублей

Posted 3 декабря 2014, 06:20
Published 3 декабря 2014, 06:20
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Более 20 лет назад, в старом кунгурском роддоме во время лечебных процедур женщина получила тяжёлый химический ожог, после чего левый глаз лишился зрения, пишет газета «Искра». После экспертиз и судебных разбирательств итог был подведен — пострадавшая получила увечье в результате некачественных медицинских услуг.
С тех пор женщине выплачивалась ежемесячная компенсация за медицинскую ошибку. Проблема возникла после закрытия роддома — выплаты прекратились. Согласно законодательству после закрытия учреждения пациентке должны были разом выплатить всю сумму компенсации, которая должна была выплачиваться ей до 70 лет.
После расчетов женщина выяснила, что роддом должен единовременно выплатить ей 1,7 млн рублей. Однако суд она проиграла.
А вот апелляционная инстанция встала на сторону пациентки. Решение нижестоящей инстанции было отменено. Коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда обязать ликвидационную комиссию МБУЗ «Кунгурский родильный дом» включить в реестр капитализированные платежи пострадавшей в счёт возмещения причинённого вреда. Если же денег не хватит — оставшуюся сумму взыскать с городской казны. Решение вступило в законную силу.
Правда 1,7 млн рублей пострадавшая пациентка не получит — она неправильно рассчитала сумму компенсации, поэтому её снизили до размера чуть свыше одного миллиона рублей, пишет издание.