Жительница Кунгура, ослепшая по вине врачей, отсудила миллион рублей

С тех пор женщине выплачивалась ежемесячная компенсация за медицинскую ошибку. Проблема возникла после закрытия роддома — выплаты прекратились. Согласно законодательству после закрытия учреждения пациентке должны были разом выплатить всю сумму компенсации, которая должна была выплачиваться ей до 70 лет.