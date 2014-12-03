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Posted 3 декабря 2014, 04:03

Published 3 декабря 2014, 04:03

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Жительница Перми подозревается в краже денег из офиса банка

3 декабря 2014, 04:03
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

В полицию Свердловского района Перми обратился мужчина 1969 года рождения с сообщением о краже. Пострадавший рассказал, что вносил ежемесячный платеж через банкомат в офисе банка. Вместо внесенных 10 тыс. рублей устройство выдало чек на меньшую сумму. За помощью клиент обратился к сотруднику банка. В этот момент банкомат вернул обратно пятитысячную купюру. Женщина, которая находилась рядом, тайно похитила банкноту и скрылась.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемую. Девушка 1986 года рождения сейчас находится под подпиской о невыезде. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

#Банки#Кража#Майл#Офис банка
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