Audi RS Q3 и Владимир Макаренко: «Нажмешь один раз — уже не отпустит»

— RS Q3 — со спортивным характером. Спортивный дух здесь в настройках педали газа. Казалось бы, небольшая разница «в лошадях» с обычной версией, но здесь настройки дают возможность очень быстрого и эффективного маневра. Но мне кажется, что люди покупают такие машины не для этого. Люди покупают RS для того, чтобы вечером, когда заканчиваются пробки, и тогда, пока никто не видит и ты никому не мешаешь, можно нажать на газ и получить ни с чем несравнимое ощущения. Это позволяет сбросить стресс, который копится от рабочих дней и перелетов. Два часа назад, после выезда из офиса, я был нервный и напряженный, мне хотелось убить нескольких человек, ругаться … А сейчас я себя замечательно чувствую!