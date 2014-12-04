Audi RS Q3 и Владимир Макаренко: «Нажмешь один раз — уже не отпустит»

Posted 4 декабря 2014, 07:00
Published 4 декабря 2014, 07:00
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Ранее мы проделывали такие фокусы с поклонниками олдскульного УАЗа и обновленным электронной трансмиссией «Патриотом» — вышло много барахтанья в снегу и еще больше философии. Чуть позже пригласили для оценки нового Nissan Teana не поклонника марки или представителя целевой аудитории, а «инновационного эксперта» без потребности подчеркнуть свой имидж руководителя солидным и консервативным бизнес-седаном. На этот раз — новые условия: поклонник марки, но приверженец иного класса среди машин:
Ясное дело, заряженный, «эр-эс-ный», автомобиль должен выделяться среди толпы. Но, по версии Volkswagen Group, это излишне. Взять SEAT Leon Cupra — этого злодея можно опознать лишь по шильдам да красным тормозным суппортам. VW Golf GTI или R, Octavia RS — по нюансам, деталям и «фенечкам», заметным только тем, кто действительно знает толк в быстрых машинах. Так и с Audi RS Q3 — не сразу отметишь иную окантовку решетки радиатора. Разве что обычный Q3 окажется рядом и покажет, что у него-то — «клетчатая», тогда как у RS — «в сеточку». Диффузоры, перфорированные тормозные диски огромного диаметра — вот еще приметы хот-кросса. И яркий цвет. В остальном — классический Audi с классическим же для марки дизайном.
Беглый взгляд на интерьер тоже даст мало различий со стандартным Q3. Действительно, они не такие принципиальные. Это японские автопроизводители любят добавлять в заряженные автомобили цветные «элементы тюнинга» вроде лампочек и вставочек, немцы же работают с характером автомобиля. И лишь чуть-чуть с интерьером. Отличия от «просто Ку-3»: компактный руль скошен по хорде на гоночный лад, видоизменены шкалы приборов, кресла отделаны кожей и алькантарой.
Сердце этого хот-кросса — турбированный двигатель с пятью цилиндрами. Редкий, как и сам подвид хот-кроссов, и пламенный мотор. Работает на все 310 лошадиных сил с взрывной тягой в 420 ньютон-метров, доступной «всегда» — в диапазоне от 1 500 до 5 200 оборотов. В тандеме работает 7-ступенчатая коробка S-Tronic, эффективная, интеллектуальная и, проще говоря, скорострельная. Характер отклика на педаль газа, скорость работы коробки передач и усилие на руле регулируется маленькой кнопочкой Drive select слева от селектора трансмиссии.
Начало разгона не эмоциональное, какое-то будничное. Да и дальше хот-кросс будет рвать пространство без надрывных хрипов, тресков и визга цилиндров. Но это будет очень быстро, и в сопровождении благородного звука отстроенной выхлопной системы. «Звук. Он здесь превосходен», — говорит наш гость.
— В отличие от обычных автомобилей Audi здесь не хочется «бросать» педаль газа, потому что получишь неприятный толчок. Разница между тягой и моментом, который дает автомобиль, и холостым ходом, очень ощущается. Этого нет на простой версии Q3. Это приятный разгон, когда добираешься до значимых величин, чувствуя не саму скорость, а лавину мощи и эффект ускорения.
— RS Q3 — со спортивным характером. Спортивный дух здесь в настройках педали газа. Казалось бы, небольшая разница «в лошадях» с обычной версией, но здесь настройки дают возможность очень быстрого и эффективного маневра. Но мне кажется, что люди покупают такие машины не для этого. Люди покупают RS для того, чтобы вечером, когда заканчиваются пробки, и тогда, пока никто не видит и ты никому не мешаешь, можно нажать на газ и получить ни с чем несравнимое ощущения. Это позволяет сбросить стресс, который копится от рабочих дней и перелетов. Два часа назад, после выезда из офиса, я был нервный и напряженный, мне хотелось убить нескольких человек, ругаться … А сейчас я себя замечательно чувствую!
Ровно под эти слова наш RS Q3 глохнет, стоя на светофоре. Конечно же — козни Start/Stop, экономия топлива. «Старт-Стоп — он меня раздражает в любом автомобиле», — делится наш гость. «Всех раздражает Старт-стоп», — хором, словно мантру, говорим мы вместе с представителем автосалона. И продолжаем движение по шоссе Космонавтов, прицеливаясь к шумовиброполосам. Эти поперечные штробы на асфальте, хоть и направлены на безопасность дорожного движения, раздражают не меньше Старт-Стопа. Его можно отключить, а полосы — только перетерпеть, философски воспринимая их как проверку автомобиля «на мягкость». Гладких автобанов нам здесь не видать еще лет 10, но RS Q3 «домой, в Германию» не просится и с точки зрения плавности хода тоже показывает себя молодцом. Пружины со стойками остались здесь энергоемкими и упругими.
— Очень энергоемкая подвеска. Она жесткая, действительно жесткая, но для такого автомобиля она должна быть именно такая. Шумоизоляция хорошая, а резина установлена Dunlop между прочим. Мы проехали по покрытиям самого разного качества, но звук был ощутимо слышен только от этих шумовиброполос на шоссе Космонавтов.
При проезде небольших неровностей вроде «лежачих полицейских» здесь все-таки ощущается короткая база кроссовера в сравнении с более длинными седанами. На RS Q3 очень здорово ехать по прямой, но высокий центр тяжести не дает возможности для экстремального маневра. Здесь 360 лошадей, у меня — с прошивкой REVO вместо штатных 160 работают все 220. Этот автомобиль ощущается не на треть быстрее, я его ощущаю просто быстрее раза в два, судя по разгонной динамике. Но и вес разный.
Действительно, в затяжных поворотах от поперечной нагрузки наш хот-кросс чуть припадает на одну из сторон, как и любой автомобиль. Однако в салоне этой нагрузки-разгрузки не ощущаешь вовсе благодаря хваткой боковой поддержке кресел. Это — физика, ее нужно знать, а не бояться. Тем более, что с траектории движения RS Q3 ни за что не подвинется — если уж зашел, то и дальше будет двигаться, словно по рельсам. Сменилось покрытие? Да и наплевать.
Если говорить не о «хот», а про «кросс». Габариты и геометрия автомобиля остаются аналогичными стандартной версии. Да, уменьшен дорожный просвет. Да, ниже находится «губа» переднего бампера. И — да — условный внедорожный потенциал может затеряться в недрах заниженной подвески. Но! Здесь работают электронные ассистенты спуска и подъема, которые позволяют просто отпустить все педали и довериться автомобилю — это раз. И где русский человек только не попытается проехать и проедет, если от земли до днища машины влезает хотя бы ладонь — это два.
В конце концов, RS Q3 всего лишь кроссовер. Яркий, натурально быстрый, почти не вычурный, однако способный произвести впечатление не только на друзей (они все поймут по одному лишь шильдику), но и на прекрасных дам. Вот о последних, кстати, тоже спросим у нашего гостя.
|Данные приведены для Audi RS Q3 с мотором 2,5 л и S-Tronic
|Двигатель
|бензиновый c турбонаддувом
|Число и расположение цилиндров
|5 в ряд
|Рабочий объем, см³
|2 480
|Макс. мощность, л.с./об./мин.
|310/5200–6700
| Макс. крутящий момент,
Нм/об./мин.
|420/1500–5200
|Привод
|Постоянный полный привод quattro
|Коробка передач
|роботизированная 7-ступенчатая, c двумя сухими сцеплениями
|Передняя подвеска
|независимая, пружинная, со стойками типа «Макферсон»
|Задняя подвеска
|независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|Передние тормоза
|дисковые, вентилируемые
|Задние тормоза
|дисковые, вентилируемые
|Максимальная скорость, км/ч
|250
|Время разгона 0–100 км/ч, с.
|5,5
|Размеры, мм
|4410×1841×1580
|колесная база
|2603
|дорожный просвет
|170
|Снаряженная масса, кг
|1 730
|Шины
|235/50 R18
|Объем багажника, л
|356–1261
|Расход топлива, л/100 км
|12,2 / 8,8 / 6,9
|Емкость топливного бака, л
|64