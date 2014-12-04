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Posted 4 декабря 2014, 10:20

Published 4 декабря 2014, 10:20

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Бесплатный проезд в Новогоднюю ночь обойдется Перми в 450 тысяч рублей

Бесплатный проезд в Новогоднюю ночь обойдется Перми в 450 тысяч рублей

4 декабря 2014, 10:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Автобусы и троллейбусы будут курсировать по городу с часу ночи до 4 утра.

Администрация Перми объявила конкурс на организацию работы и контроля движения общественного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь.

Согласно условиям конкурса, зказчику требуется обеспечить движение девяти самых популярных маршрутов с 1:00 до 4:00 1 января 2015 года. Все маршруты должны соответствовать единой сети маршрутов регулярного сообщения пассажирского транспорта общего пользования Перми.

Ранее на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года, глава Перми Игорь Сапко заявил, что проезд для всех пассажиров транспорта в Новогоднюю ночь будет бесплатным. Расходы возьмет на себя бюджет города. По предварительной оценке, на работу маршрутов ночью уйдет 450 тыс. рублей (начальная цена контракта).

Как пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми, 31 декабря, в 23:30, на эспланаде начнется «Битва титанов»: зрители увидят турнир Дедов Морозов. Концертная программа продлится с 23:30 до 03:00, затем до 04:00 пройдет дискотека.

#Общество#Пермская езда#Автобус#Администрация Перми#Хэппи нью еар#Закупка#Майл
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