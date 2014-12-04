Бесплатный проезд в Новогоднюю ночь обойдется Перми в 450 тысяч рублей

Posted 4 декабря 2014, 10:20
Published 4 декабря 2014, 10:20
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Администрация Перми объявила конкурс на организацию работы и контроля движения общественного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь.
Согласно условиям конкурса, зказчику требуется обеспечить движение девяти самых популярных маршрутов с 1:00 до 4:00 1 января 2015 года. Все маршруты должны соответствовать единой сети маршрутов регулярного сообщения пассажирского транспорта общего пользования Перми.
Ранее на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года, глава Перми Игорь Сапко заявил, что проезд для всех пассажиров транспорта в Новогоднюю ночь будет бесплатным. Расходы возьмет на себя бюджет города. По предварительной оценке, на работу маршрутов ночью уйдет 450 тыс. рублей (начальная цена контракта).
Как пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми, 31 декабря, в 23:30, на эспланаде начнется «Битва титанов»: зрители увидят турнир Дедов Морозов. Концертная программа продлится с 23:30 до 03:00, затем до 04:00 пройдет дискотека.