Бесплатный проезд в Новогоднюю ночь обойдется Перми в 450 тысяч рублей

Ранее на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года, глава Перми Игорь Сапко заявил, что проезд для всех пассажиров транспорта в Новогоднюю ночь будет бесплатным. Расходы возьмет на себя бюджет города. По предварительной оценке, на работу маршрутов ночью уйдет 450 тыс. рублей (начальная цена контракта).