Пожар на двухпалубной пристани в Перми потушен

Posted 4 декабря 2014, 10:35
Published 4 декабря 2014, 10:35
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Пожар на двухпалубной деревянной пристани около судозавода «Кама» потушен. В 13:10 пожарным был дан отбой.
Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 500 кв.м. Для ликвидации огня было привлечено 78 человек личного состава и 25 единиц техники. Пострадавших нет.
Напомним, в 10:59 поступило сообщение о возгорании двухпалубной пристани на ул. Буксирная в Кировском районе Перми. По предварительным данным МЧС, возгорание началось на втором этаже. Пожару был присвоен третий номер сложности.