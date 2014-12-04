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Posted 4 декабря 2014, 10:35

Published 4 декабря 2014, 10:35

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Пожар на двухпалубной пристани в Перми потушен

Пожар на двухпалубной пристани в Перми потушен

4 декабря 2014, 10:35
Фото: Properm.ru.
Пожарные сражались с огнем около двух часов.

Пожар на двухпалубной деревянной пристани около судозавода «Кама» потушен. В 13:10 пожарным был дан отбой.

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 500 кв.м. Для ликвидации огня было привлечено 78 человек личного состава и 25 единиц техники. Пострадавших нет.

Напомним, в 10:59 поступило сообщение о возгорании двухпалубной пристани на ул. Буксирная в Кировском районе Перми. По предварительным данным МЧС, возгорание началось на втором этаже. Пожару был присвоен третий номер сложности.

#Происшествия
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