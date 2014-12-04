Провал в Соликамске увеличился более, чем в два раза

— Сводки мы получаем в ежедневном режиме. Как и предполагалось, в настоящее время увеличивается верхняя часть провала, плодородные грунты постепенно обрушаются, он принимает форму воронки. На уровне земной поверхности диаметр провала оценивается — 50 на 80 метров, в коренных породах — 25 на 54 метра, — сообщил Геннадий Тушнолобов.