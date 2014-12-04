Провал в Соликамске увеличился более, чем в два раза

Posted 4 декабря 2014, 10:51
Published 4 декабря 2014, 10:51
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов провел на ОАО «Уралкалий» очередное совещание, связанное с развитием ситуации на руднике «Соликамск-2».
По словам премьер-министра, сейчас проводится комплексный мониторинг развития ситуации на территории шахтного поля: газовый мониторинг, дистанционное визуальное наблюдение за развитием воронки, сейсмологический контроль, действуют гидрогеологические скважины, по которым наблюдается уровень вод.
— Сводки мы получаем в ежедневном режиме. Как и предполагалось, в настоящее время увеличивается верхняя часть провала, плодородные грунты постепенно обрушаются, он принимает форму воронки. На уровне земной поверхности диаметр провала оценивается — 50 на 80 метров, в коренных породах — 25 на 54 метра, — сообщил Геннадий Тушнолобов.
Напомним, 18 ноября, когда образовалась воронка, ее размеры составляли 20 на 30 метров, а значит провал увеличился более, чем в два раза.
Как сообщает пресс-служба губернатора, планируется развернуть систему мониторинга и в жилых кварталах Соликамска. Датчики будут установлены в разных частях города, при этом уточняется, что под зоной жилой застройки выработок нет.
До конца года специалисты компании «Уралкалий» планируют согласовать с Ростехнадзором план закладочных работ для обеспечения безопасности рудника. Необходимые технические решения для проведения таких работ по словам Тушнолобова найдены. Премьер-министр также заверил, что сотрудники второго рудоуправления не сокращены, нарушения трудовых прав отсутствуют.