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Posted 4 декабря 2014, 10:50

Published 4 декабря 2014, 10:50

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Сбербанк повышает процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц

Сбербанк повышает процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц

4 декабря 2014, 10:50
Фото: Properm.ru.
Сбербанк России сообщает о повышении с 04.12.2014 года процентных ставок по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц.

По вкладам, открываемым в отделениях Сбербанка («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»), максимальное повышение процентных ставок составило 2,05 п.п. в рублях, 0,50 п.п. в долларах США и евро.

По вкладам, открываемым дистанционно с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн», через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания Сбербанка («Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»), максимальное повышение процентных ставок составило 2,10 п.п. в рублях, 0,50 п.п в долларах США и евро. Процентные ставки по онлайн-вкладам превысят ставки по аналогичным вкладам базовой линейки («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй») до 0,30 п.п. в рублях, до 0,25 п.п. в долларах США и евро.

По сберегательным сертификатам максимальное повышение процентных ставок составило 1,75 п.п. в рублях. Теперь максимальная ставка по сберегательному сертификату составляет 12% годовых.

По вкладу «Мультивалютный» максимальное повышение процентных ставок составило 1,60 п.п. в рублях, 0,95 п.п. в долларах США и евро.

По вкладу «Подари жизнь» повышение процентных ставок составило 2,25 п.п. в рублях. Теперь ставка по данному вкладу составляет 8,65% годовых.

Кроме того, Сбербанк повышает процентные ставки по премиальным вкладам для состоятельных клиентов.

По вкладам «Особый Пополняй» и «Особый Управляй», открываемым в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер», максимальное повышение процентных ставок составило 2,10% в рублях, 0,55% в долларах США и евро.

По вкладам, открываемым в рамках пакета услуг «Сбербанк Первый», — «Лидер Пополняй» и «Лидер Управляй» — максимальное повышение процентных ставок составило 2,15% в рублях, 0,60% в долларах США и евро.

По вкладам «Премиум Пополняемый» и «Премиум Особый» максимальное повышение процентных ставок составило 2,05% в рублях, 0,50% в долларах США и евро.

Статистика показывает, что клиенты Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» высоко ценят надежность финансового учреждения и доверяют Сбербанку задачу сбережения своих накоплений. По состоянию на 1 декабря на счетах Западно-Уральского банка Сбербанка России размещено 265,7 млрд рублей. А в октябре и ноябре текущего года открыто вкладов на сумму 22,6 млрд рублей, что на 40% больше уровня начала года.

#Релизы Банков#Сбербанк-нк
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