В Перми полиция задержала женщину за кражу детской коляски

В полицию Индустриального района Перми обратился 42-летний мужчина с сообщением о краже. Потерпевший рассказал, что в магазине по ул. Мира у него была похищена детская коляска, которую мужчина на несколько минут оставил без присмотра. По данному факту было возбуждено уголовное дело.