В Перми полиция задержала женщину за кражу детской коляски

Posted 4 декабря 2014, 04:57
Published 4 декабря 2014, 04:57
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В полицию Индустриального района Перми обратился 42-летний мужчина с сообщением о краже. Потерпевший рассказал, что в магазине по ул. Мира у него была похищена детская коляска, которую мужчина на несколько минут оставил без присмотра. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 32-летняя жительница Перми. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина задержана и доставлена в дежурную часть. Сейчас женщина находится под арестом, полицейские проверяют ее причастность к совершению аналогичных преступлений.