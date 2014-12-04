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Posted 4 декабря 2014, 04:57

Published 4 декабря 2014, 04:57

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Перми полиция задержала женщину за кражу детской коляски

В Перми полиция задержала женщину за кражу детской коляски

4 декабря 2014, 04:57
Фото: Properm.ru.
Кража произошла в магазине по ул. Мира.

В полицию Индустриального района Перми обратился 42-летний мужчина с сообщением о краже. Потерпевший рассказал, что в магазине по ул. Мира у него была похищена детская коляска, которую мужчина на несколько минут оставил без присмотра. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 32-летняя жительница Перми. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина задержана и доставлена в дежурную часть. Сейчас женщина находится под арестом, полицейские проверяют ее причастность к совершению аналогичных преступлений.

#Происшествия#Кража#Уголовное дело#Коляска
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