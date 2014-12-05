«Через годы, через расстояния». Кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

Posted 5 декабря 2014, 10:15
Published 5 декабря 2014, 10:15
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
В Великобритании пропавший кот Тоби вернулся к хозяйке Джемме Лаф через 12 лет, пишет «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.
Тоби пропал в 2002 году — он просто не вернулся домой. За эти годы женщина успела выйти замуж, после чего с супругом переехала в новое жилье. От дома, в котором женщина жила с котом, новый дом находится на расстоянии больше, чем 100 км.
О том, что 16-летний кот нашелся хозяйке по телефону сообщил ветеринар. Оказалось, что последние два месяца Тоби жил на территории реабилитационной клиники. Один из волонтеров, работавших в этом медицинском центре, принял Тоби за бездомного кота и отнес его к ветеринару, пишет издание.
Найтись коту с хозяйкой помог микрочип, вживленный в питомца. После переезда британка обновила информацию о месте жительства, поэтому удалось ее найти.
«Я бы хотела, чтобы он мог рассказать мне, где побывал. Его лапки были белые, а сейчас они немного серые, и можно предположить, что он жил на улице. Я не могла поверить телефонному звонку», — приводит слова хозяйки кота издание.