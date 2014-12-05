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Posted 5 декабря 2014, 03:35

Published 5 декабря 2014, 03:35

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Дмитрий Медведев пообещал освободить бизнес от «бумажной возни»

Дмитрий Медведев пообещал освободить бизнес от «бумажной возни»

5 декабря 2014, 03:35
Фото: Properm.ru.
Премьер-министр поручил правительству сразу заняться исполнением послания президента, не дожидаясь формального оформления поручений.

На заседании правительства, которое состоялось сразу после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев первым делом предложил обсудить, как упростить взаимодействие государства и предпринимателей при проверках органами государственного и муниципального контроля.

Напомним, что именно об этом вчера Путин и говорил в своем послании.

Дмитрий Медведев, глава правительства РФ :— Мы должны сделать механизм прозрачным, комфортным, менее затратным и трудоемким. Совершенствование регуляторной среды — главная составляющая работы по улучшению ведения бизнеса.

Как сообщает РБК, Медведев предложил снять с предпринимателей часть бремени по сбору и предоставлению документов, которые требуются контролирующими органами и которые уже у них есть, чтобы «не возникало бесконечной бумажной возни».

Также с бизнесменов не будут требовать при проведении плановых проверок те документы, которые есть у других органов государственного и муниципального контроля. Кроме того, нельзя будет повторно запрашивать у них информацию, которая уже есть в государственных информационных системах и реестрах.

#Бизнес#Дмитрий медведев#Майл
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