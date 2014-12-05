Дмитрий Медведев пообещал освободить бизнес от «бумажной возни»

Posted 5 декабря 2014, 03:35
Published 5 декабря 2014, 03:35
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
На заседании правительства, которое состоялось сразу после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев первым делом предложил обсудить, как упростить взаимодействие государства и предпринимателей при проверках органами государственного и муниципального контроля.
Напомним, что именно об этом вчера Путин и говорил в своем послании.
Как сообщает РБК, Медведев предложил снять с предпринимателей часть бремени по сбору и предоставлению документов, которые требуются контролирующими органами и которые уже у них есть, чтобы «не возникало бесконечной бумажной возни».
Также с бизнесменов не будут требовать при проведении плановых проверок те документы, которые есть у других органов государственного и муниципального контроля. Кроме того, нельзя будет повторно запрашивать у них информацию, которая уже есть в государственных информационных системах и реестрах.