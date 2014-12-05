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Posted 5 декабря 2014, 07:08

Published 5 декабря 2014, 07:08

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Игорь Сапко: «Появляются молодежные ячейки в ряде ТОС»

Игорь Сапко: «Появляются молодежные ячейки в ряде ТОС»

5 декабря 2014, 07:08
Фото: Properm.ru.
Глава Перми провел встречу с активом ТОС Ленинского района.

Одной из тем обсуждения на встрече актива ТОС стало привлечение молодежи в общественное самоуправление.

Игорь Сапко :— Мной поставлена задача по более активному привлечению молодых людей к работе ТОС, формированию на базе советов молодежных ячеек. Эта задача сегодня находит конкретное воплощение. Уже созданные в ряде ТОС ячейки начинают активно работать, вовлекают юношей и девушек в решение общерайонных задач и реализуют те инициативы, которые сегодня продвигаются Молодежным советом при Пермской городской Думе.

Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы сформулировать стимул для решения новых задач, которые стоят перед нами, в определенной части обновить коллектив ТОС, предложить новый формат взаимодействия. И молодежь готова в этом участвовать. Если еще 5–7 лет назад молодые люди дистанцировались от какой-то активной общественной жизни, то сегодня активная жизненная позиция, вовлечение в решение городских вопросов, становится правилом для для многих молодых пермяков

О практике создания молодежных активов ТОС рассказал руководитель молодежной ячейки ТОС «Средняя Курья» Артур Задоян. Сегодня в трех ТОС Ленинского района созданы молодежные ячейки. Важно, что инициатива по их созданию принадлежит самим ребятам. Молодежный актив работает в ТОС «Средняя Курья», ТОС «Комплекс ПГТУ» и ТОС «Луначарский».

#Общество
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