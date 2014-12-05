Игорь Сапко: «Появляются молодежные ячейки в ряде ТОС»

Posted 5 декабря 2014, 07:08
Published 5 декабря 2014, 07:08
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Одной из тем обсуждения на встрече актива ТОС стало привлечение молодежи в общественное самоуправление.
О практике создания молодежных активов ТОС рассказал руководитель молодежной ячейки ТОС «Средняя Курья» Артур Задоян. Сегодня в трех ТОС Ленинского района созданы молодежные ячейки. Важно, что инициатива по их созданию принадлежит самим ребятам. Молодежный актив работает в ТОС «Средняя Курья», ТОС «Комплекс ПГТУ» и ТОС «Луначарский».