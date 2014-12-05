Игорь Сапко: «Появляются молодежные ячейки в ряде ТОС»

Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы сформулировать стимул для решения новых задач, которые стоят перед нами, в определенной части обновить коллектив ТОС, предложить новый формат взаимодействия. И молодежь готова в этом участвовать. Если еще 5–7 лет назад молодые люди дистанцировались от какой-то активной общественной жизни, то сегодня активная жизненная позиция, вовлечение в решение городских вопросов, становится правилом для для многих молодых пермяков