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Posted 5 декабря 2014, 05:36

Published 5 декабря 2014, 05:36

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Интернет-банк УБРиР стал доступен в банкоматах

Интернет-банк УБРиР стал доступен в банкоматах

5 декабря 2014, 05:36
Фото: Properm.ru.
Подключиться к онлайн-сервису банка теперь можно без посещения офиса.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширяет возможности пользователей пластиковых карт: с декабря 2014 года интернет-банк можно подключить, не посещая офис, — через банкоматы УБРиР. Для подключения услуги клиент должен указать свой мобильный телефон и пароль. Воспользоваться услугами дистанционного сервиса УБРиР можно сразу после прохождения процедуры подключения, которая занимает буквально 1 минуту.

Интернет-банк УБРиР позволяет клиентам эффективно управлять своими финансами: оплачивать услуги, совершать переводы, в том числе по номеру телефона, открывать вклады, погашать кредиты, устанавливать лимиты по картам и т.д.

Онлайн-сервис УБРиР признан лучшим интернет-банком в Центральной и Восточной Европе в категории «Удобство платежей и представления информации» (премия Global Finance, 2014).

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