Интернет-банк УБРиР стал доступен в банкоматах

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширяет возможности пользователей пластиковых карт: с декабря 2014 года интернет-банк можно подключить, не посещая офис, — через банкоматы УБРиР. Для подключения услуги клиент должен указать свой мобильный телефон и пароль. Воспользоваться услугами дистанционного сервиса УБРиР можно сразу после прохождения процедуры подключения, которая занимает буквально 1 минуту.