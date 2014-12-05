Интернет-банк УБРиР стал доступен в банкоматах

Posted 5 декабря 2014, 05:36
Published 5 декабря 2014, 05:36
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширяет возможности пользователей пластиковых карт: с декабря 2014 года интернет-банк можно подключить, не посещая офис, — через банкоматы УБРиР. Для подключения услуги клиент должен указать свой мобильный телефон и пароль. Воспользоваться услугами дистанционного сервиса УБРиР можно сразу после прохождения процедуры подключения, которая занимает буквально 1 минуту.
Интернет-банк УБРиР позволяет клиентам эффективно управлять своими финансами: оплачивать услуги, совершать переводы, в том числе по номеру телефона, открывать вклады, погашать кредиты, устанавливать лимиты по картам и т.д.
Онлайн-сервис УБРиР признан лучшим интернет-банком в Центральной и Восточной Европе в категории «Удобство платежей и представления информации» (премия Global Finance, 2014).