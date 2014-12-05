ЛУКОЙЛ внедряет импортозамещающие технологии в Пермском крае

Posted 5 декабря 2014, 11:42
Published 5 декабря 2014, 11:42
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Презентация оборудования состоялась в Цехе добычи нефти и газа №10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Установленный здесь насос ЦНСп производства компании «Гидромашсервис» (г. Москва) по своей конструкции аналогичен конструкции насосов немецкого производства фирмы «Зульцер», успешно эксплуатирующихся на объектах предприятия. ЦНСп предназначены для поддержания пластового давления и могут работать в самых различных условиях. Они значительно надежнее традиционных насосов ЦНС благодаря необычному расположению рабочих колес (спина к спине), имеют более высокий КПД, низкий уровень шума и вибрации и более высокую энергоэффективность.
На сегодня оборудование работает в штатном режиме, полностью подтверждая свои технические возможности. КПД насоса составляет 64% при заявленном в паспорте 62%. Удельный расход электроэнергии снизился более чем на 6%, что в перспективе позволит предприятию экономить до 1, 388 млн. руб. в год. Всего в 2014 году на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» установлено два насоса ЦНСп российского производства.
Успешный опыт пермских коллег по замещению импортного оборудования заинтересовал всех участников выездного совещания служб Главного механика организаций ОАО «ЛУКОЙЛ», которое прошло в Перми. В столицу Прикамья съехались более 60-ти специалистов Компании, подрядных и сервисных организаций из России, США, Германии. В рамках мероприятия обсуждались итоги работы служб механиков в 2014 году, особенности сервисного обслуживания, изучался опыт коллег по внедрению инновационного динамического оборудования и комплектующих для него.