ЛУКОЙЛ внедряет импортозамещающие технологии в Пермском крае

На сегодня оборудование работает в штатном режиме, полностью подтверждая свои технические возможности. КПД насоса составляет 64% при заявленном в паспорте 62%. Удельный расход электроэнергии снизился более чем на 6%, что в перспективе позволит предприятию экономить до 1, 388 млн. руб. в год. Всего в 2014 году на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» установлено два насоса ЦНСп российского производства.