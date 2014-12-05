У Пермского госуниверситета появился новый фирменный знак

Posted 5 декабря 2014, 08:41
Published 5 декабря 2014, 08:41
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Ученый совет Пермского государственного национального исследовательского университета большинством голосов принял концепцию нового фирменного знака вуза, сообщает пресс-служба университета.
По мнению университетского сообщества, фирменный знак, разработка которого заняла около года, «совмещает в себе маркеры современного классического образования: академичность и стремление к новаторству».
Классический образ медведя символизирует силу и основательность, а его движение слева направо — стремление к развитию и росту. При этом медведь является понятным и привычным символом для иностранных партнеров, так как его изображение используется в геральдике многих городов, в том числе Берлина, Берна, Мадрида.
Принятый знак, сообщает пресс-служба вуза, станет станет основой для создания брендбука Пермского университета.