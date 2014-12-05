У Пермского госуниверситета появился новый фирменный знак

Классический образ медведя символизирует силу и основательность, а его движение слева направо — стремление к развитию и росту. При этом медведь является понятным и привычным символом для иностранных партнеров, так как его изображение используется в геральдике многих городов, в том числе Берлина, Берна, Мадрида.