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Posted 5 декабря 2014, 08:41

Published 5 декабря 2014, 08:41

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

У Пермского госуниверситета появился новый фирменный знак

У Пермского госуниверситета появился новый фирменный знак

5 декабря 2014, 08:41
Фото: Properm.ru.
Сюжет
ПГНИУ
Без классического образа медведя не обошлось.

Ученый совет Пермского государственного национального исследовательского университета большинством голосов принял концепцию нового фирменного знака вуза, сообщает пресс-служба университета.

По мнению университетского сообщества, фирменный знак, разработка которого заняла около года, «совмещает в себе маркеры современного классического образования: академичность и стремление к новаторству».

Олег Ощепков, отмечает разработчик фирменного знака :— Мы изучили лучший опыт ведущих вузов мира, предложили несколько вариантов, все это время находились в постоянном взаимодействии с университетом. Новая эмблема соединила в себе классическую строгость и современное начертание, верность традициям и амбициозность.

Классический образ медведя символизирует силу и основательность, а его движение слева направо — стремление к развитию и росту. При этом медведь является понятным и привычным символом для иностранных партнеров, так как его изображение используется в геральдике многих городов, в том числе Берлина, Берна, Мадрида.

Принятый знак, сообщает пресс-служба вуза, станет станет основой для создания брендбука Пермского университета.

#Общество#ПГНИУ
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